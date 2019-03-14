Maria Laurinda: "Ninguém é mais do que eu"

"Minhas netas são que nem eu, o que têm que falar falam na tampa e não deixam ninguém passar por cima. Ensino a todas que não é porque o homem é o dono da casa que ele tem que maltratar a mulher. Ele deve tratar ela como companheira" Crédito: Luciney Araújo

O sol estava a pino, fazia 37ºC na comunidade de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Do lado de dentro da cerca que separa a casa da rua enlameada, estava ela com vestido, um boné na cabeça e a enxada nas mãos capinando. “Vocês demoraram pra chegar e eu não aguentei ficar parada, comecei a trabalhar”, disse, embalada por sorriso e suor, Maria Laurinda Adão, no auge dos seus 76 anos.

Numa casa simples com telha de amianto e chão de barro batido vive Maria. Com água e o sabão da pia ajeitou o cabelo, logo colocou uns colares e soltou: “Tô pronta!”. Quando pedi pra que se apresentasse, a resposta foi direta: “Uma pessoa muito importante... porque vivo para a comunidade e sou viajada, já fui pra muitos países fora. Não tenho estudo, mas tenho educação. Tem gente que tem estudo, mas não tem educação”.

Maria que luta por todas

Maria, além de ser uma incansável trabalhadora rural e líder do movimento de camponesas, é figura importante na luta pelo fim da violência contra a mulher. “Lutei muito pela Maria da Penha, inclusive fui uma das primeiras a ser fotografada para a campanha da lei. Minha luta é constante pelas mulheres e pelos negros.” Uma luta que rendeu títulos, comendas e homenagens aqui no Espírito Santo. Sua vida foi tema de livro, documentário e exposição fotográfica. Mas os holofotes que recebeu não mudaram sua essência. “Já me ofereceram casa chique pra morar, mas eu não abro mão da minha comunidade. Claro que fico feliz com tudo isso, porque eu sei que sou merecedora.”

Um sorriso largo no rosto faz esquecer a difícil infância que teve. “Eu trabalhava de domingo a domingo. Durante a semana, trabalhava fora, e nos finais de semana, limpava o cemitério.” Foi assim que acabou virando coveira. Aprendeu a lidar com a morte e com a vida desde cedo. Aos 12 anos, fez seu primeiro parto, com a ajuda da avó. Hoje, conta mais de 150 filhos de umbigo espalhados pela região. Além do parto, colocava no papel a data e a hora do nascimento, o nome do pai e da mãe e levava no posto de saúde, como um registro. Uma mulher com a vida e a morte nas mãos. “Ajudava a trazer pro mundo e depois, quando morria, ajudava a fazer o sepulto né, igual... quando minha irmã morreu eu que fiz a cova, quando meu pai morreu, quando minha mãe morreu… eu que fiz a cova.”

Maria Laurinda com seus bisnetos Crédito: Luciney Araújo

Maria que vem com as outras

Preta, pobre, do interior, sem estudo, de religião africana e mulher. Maria vive na pele muitos preconceitos, mas abaixar a cabeça nunca foi opção. Segurando na mão de outras mulheres, ela seguiu adiante e vive abrindo caminho para que outras “Marias” possam passar. Foi mãe solteira jovem e criou sua filha sozinha, quando o pai a expulsou de casa por causa da gravidez. “Meu pai queria até me cortar de foice, minha avó que não deixou. Uma pessoa próxima me acolheu pra morar na casa dela e assim segui a vida.” Maria conta que demorou pra ter namorado com medo do que ele pudesse fazer com a filha, uma precaução triste mas sensata no estado que registra, em média, 42 casos de violência contra mulheres diariamente (fonte: Sesp). “A gente nunca sabe o que pode acontecer e dizem que mãe solteira tem que ter opinião.”

Uma filha, três netas e oito bisnetos. Uma família que cresce com orgulho e com o exemplo de sua matriarca. “Minhas netas são que nem eu, o que têm que falar falam na tampa e não deixam ninguém passar por cima. Ensino a todas que não é porque o homem é o dono da casa que ele tem que maltratar a mulher. Ele deve tratar ela como companheira.” Na realidade rural de onde vive, Maria é referência para todos. Na escola, volta e meia, ela recebe homenagem das crianças, tanto pelo sua força feminina quanto pela luta na preservação do caxambu, uma manifestação cultural africana de canto, dança e tambor.

Com a palavra, Maria

Monte Alegre é uma comunidade quilombola e preserva a memória de escravos que habitaram a região. O escravo Adão, famoso por suas atitudes abolicionistas, é avô de Maria Laurinda. Batendo o tambor do caxambu, ela ainda entoa jongos que remetem “ao dia em que raiou a liberdade”, como ela se refere à abolição dos escravos na antiga fazenda Monte Alegre:

Princesa foi-se embora e escreveu no papelão

Quem quiser comer trabalha com as suas mãos

Falando em jongos, essa arte de brincar com as palavras, Maria também se destaca porque é afiada na hora de passar o recado. Sem muita pretensão, mas bastante inspirada, ela criou o verso que atraiu nossa visita pra cá. E talvez esteja nesse verso o resumo de sua luta, de suas crenças e de sua vida inspiradora:

Passei na ponte e a ponte estremeceu

Não sou mais do que ninguém