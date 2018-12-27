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Abrindo Baú

Márcia Celga abre seu baú para a Revista.Ag

A empresária contou um pouco sobre sua carreira, planos, e ainda exibiu seus objetos favoritos

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 18:47
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Uma das comerciantes mais tradicionais do Espírito Santo, Márcia Lima Celga, de 62 anos, acaba de inaugurar uma galeria de arte no Shopping Vila Velha. O espaço é a realização de um sonho que ela tinha com o marido, Paulo Celga. Não podemos parar de sonhar. Eu tenho um grupo grande de pessoas que dependem desse trabalho da Celga e pretendo dar continuidade a esse sonho que era do Paulo e meu. Hoje ele não está aqui, mas sua memória precisa ser reverenciada, disse a empresária sobre o marido, que morreu em fevereiro deste ano.
De família ligada a trabalhos manuais e ao comércio, ela viu o negócio virar um sucesso. O casal criou o Armarinho Celga em 1977, logo após a subida ao altar. Quarenta e um anos depois, o envolvimento com a arte e a costura aliou-se com facilidade ao trabalho com arte de antiquário.
Márcia tem ligação forte com o que viveu ao longo desses tempos e guarda com carinho objetos que a remetem a boas lembranças com a família. A pessoas costumam dizer que não têm apego a bens materiais, mas essas peças remetem a memórias afetivas muito significativas, disse.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Não dou, não vendo, não troco
Tenho este oratório há 30 anos. É uma peça bonita de canto, da década de 30. Fica em uma parte íntima da casa. Nele coloco objetos afetivos, como lembranças de casamento e algumas fotos que gosto de deixar reservadas.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Herança de família
A máquina de costura é da década de 40, época que minha mãe casou. Ela me deu porque eu sempre fui envolvida com artesanato, corte e costura. Assim com ela, eu sempre tive habilidade para fazer peças de casa.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Guardo com carinho
Foi presente da minha mãe também. Ela frequentou uma escola de corte e costura em Belo Horizonte no fim da década de 40 e depois me presenteou com todo o material que usou. Apesar de ser de uma família de nove filhos, eu fui privilegiada.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Lembrança de meus pais
Meus pais ganharam um faqueiro de presente de casamento. Em 2014, na última mudança, vi que estava desfalcado e por isso resolvi fazer um quadro. São peças antigas de inox, carrego com muito carinho essa história de vida deles.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Faz parte da minha vida
Este é um quadro da cidade onde nasci. Recebi de um amigo a foto, há 20 anos, do lugarejo chamado João Batista. Lá existia um posto telegráfico da Estrada de Ferro Rio Doce em 1956, ano em que nasci. Pedi a uma artista para fazer da foto uma gravura em grafite e emoldurei.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Não me desfaço
Como eu casei às 18h do dia 15 de janeiro, escolhi um vestido de algodão. Tenho a roupa até hoje. Minhas filhas já usaram, e eu o mantenho guardado. Tenho muito afeto por esse momento da minha vida.

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