Márcia Celga abre seu baú para a Revista.Ag

Uma das comerciantes mais tradicionais do Espírito Santo, Márcia Lima Celga, de 62 anos, acaba de inaugurar uma galeria de arte no Shopping Vila Velha. O espaço é a realização de um sonho que ela tinha com o marido, Paulo Celga. Não podemos parar de sonhar. Eu tenho um grupo grande de pessoas que dependem desse trabalho da Celga e pretendo dar continuidade a esse sonho que era do Paulo e meu. Hoje ele não está aqui, mas sua memória precisa ser reverenciada, disse a empresária sobre o marido, que morreu em fevereiro deste ano.
De família ligada a trabalhos manuais e ao comércio, ela viu o negócio virar um sucesso. O casal criou o Armarinho Celga em 1977, logo após a subida ao altar. Quarenta e um anos depois, o envolvimento com a arte e a costura aliou-se com facilidade ao trabalho com arte de antiquário.
Márcia tem ligação forte com o que viveu ao longo desses tempos e guarda com carinho objetos que a remetem a boas lembranças com a família. A pessoas costumam dizer que não têm apego a bens materiais, mas essas peças remetem a memórias afetivas muito significativas, disse.
Não dou, não vendo, não troco
Tenho este oratório há 30 anos. É uma peça bonita de canto, da década de 30. Fica em uma parte íntima da casa. Nele coloco objetos afetivos, como lembranças de casamento e algumas fotos que gosto de deixar reservadas.
Herança de família
A máquina de costura é da década de 40, época que minha mãe casou. Ela me deu porque eu sempre fui envolvida com artesanato, corte e costura. Assim com ela, eu sempre tive habilidade para fazer peças de casa.
Guardo com carinho
Foi presente da minha mãe também. Ela frequentou uma escola de corte e costura em Belo Horizonte no fim da década de 40 e depois me presenteou com todo o material que usou. Apesar de ser de uma família de nove filhos, eu fui privilegiada.
Lembrança de meus pais
Meus pais ganharam um faqueiro de presente de casamento. Em 2014, na última mudança, vi que estava desfalcado e por isso resolvi fazer um quadro. São peças antigas de inox, carrego com muito carinho essa história de vida deles.
Faz parte da minha vida
Este é um quadro da cidade onde nasci. Recebi de um amigo a foto, há 20 anos, do lugarejo chamado João Batista. Lá existia um posto telegráfico da Estrada de Ferro Rio Doce em 1956, ano em que nasci. Pedi a uma artista para fazer da foto uma gravura em grafite e emoldurei.
Não me desfaço
Como eu casei às 18h do dia 15 de janeiro, escolhi um vestido de algodão. Tenho a roupa até hoje. Minhas filhas já usaram, e eu o mantenho guardado. Tenho muito afeto por esse momento da minha vida.