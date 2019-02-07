Marcelo Ceciliano abre seu baú para a Revista.Ag

Marcelo Ceciliano contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus itens preferidos Crédito: Marcelo Prest

O capixaba Marcelo Ceciliano, de 34 anos, trabalhou em muitas áreas até se tornar um dos principais designers florais do Estado. “Empreendi em uma marca de moda masculina com meu irmão, trabalhei com gestão e consultoria de restaurantes por alguns anos, e minha última grande experiência foi fundar e gerenciar uma pousada em Caraíva, na Bahia. Todas essas vivências profissionais contribuíram muito para eu me tornar designer floral”, conta.

Foi na Bahia, inclusive, que ele começou a criar e fazer os projetos com as flores. “Comecei a estudar o assunto e fiz alguns cursos. Voltei para Vitória no início de 2018 e resolvi me dedicar exclusivamente a isso.” Ele conta que a sua grande referência é a natureza e sua beleza original. Por isso, cria arranjos inusitados e desconstruídos, que não necessariamente sigam padrões. “Gosto de misturar texturas, formas, tamanhos e cores, e dar o mesmo valor para todos os tipos de elementos numa composição”, conta ele, que faz arranjos tanto para eventos quanto residenciais. Marcelo adora ir à praia, fazer trilhas, tomar banho de cachoeira e viajar. No seu roteiro sempre está a ida para Caraíva, de onde ele acaba de chegar. “Vou para lá há mais de 20 anos e hoje considero a vila como meu lugar no mundo. Mudou a minha percepção da vida e que transforma minha energia quando estou lá. O contato direto com a natureza, poder andar descalço, a simplicidade das pessoas que moram lá, me encantam.”





Guardo com carinho

Os monstros mexicanos me lembram da experiência que tive no México, fazendo intercâmbio, quando tinha 18 anos. Sou apaixonado pela cultura, pela tradição e pelas cores desse país.

Marcelo Ceciliano contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus itens preferidos Crédito: Marcelo Prest

Não dou, não vendo e não troco

Esta foi a última foto que tirei com meu pai, uma das minhas melhores lembranças com ele. Tiramos em Cumuruxatiba, numa viagem que fizemos em família. Guardo esta imagem como um símbolo sagrado e de proteção para minha vida.

Minha coleção

As penas sempre me fascinaram desde criança, com suas cores, brilho e textura. A vida do índio, a vida em Caraíva e toda a sua essência sempre me fizeram amar a arte indígena. Coleciono desde colares e pequenos objetos a grandes cocares.

Marcelo Ceciliano contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus itens preferidos Crédito: Marcelo Prest

Uma paixão

Sempre amei os abacaxis, por conta da sua simbologia. O abacaxi representa uma forte ligação com a terra, com as plantas. Amo suas cores vibrantes e fortes. Remetem-me a muitas coisas boas. Quando criei minha marca de design floral, resolvi batizá-la de Ananás.

Marcelo Ceciliano contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus itens preferidos Crédito: Marcelo Prest

Não vivo sem...

A tesoura podão. É minha ferramenta de trabalho, que está comigo em todo lugar. É um material de transformação para mim, de onde sai minha inspiração para criar e produzir meus arranjos.

Marcelo Ceciliano contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus itens preferidos Crédito: Marcelo Prest

Eu amo

O quadro do Rascal representa o amor que tenho pela arte. Ganhei do próprio artista, grafiteiro de NY, como agradecimento a um trabalho que fiz para ele anos atrás em SP.