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Cruelty free

Marca de maquiagem alemã chega ao Brasil com produtos a partir de R$ 4,90

Por aqui, chegaram mais de 300 produtos entre esmaltes, bases, sombras, blushes, batons e iluminadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 16:19

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 16:19

A marca alemã traz produtos a partir de R$ 4,90 Crédito: Reprodução/ Instagram @essence_cosmetics
A Essence, marca de alemã de cosméticos "cruelty free" acaba de desembarcar no Brasil. Com identidade visual jovem e divertida, a proposta da empresa é vender os produtos da que estão na moda por valores acessíveis.
Por aqui, chegaram mais de 300 produtos entre esmaltes, bases, sombras, blushes, batons e iluminadores, com preços competitivos para o mercado nacional. Os itens de cuidado com as unhas custam a partir de R$ 4,90 (lixa) e as maquiagens custam entre R$ 9,90 (sombra unitária) e R$ 42,90 (base líquida).
A marca, que pertence ao grupo alemão Cosnova Beauty, está presente em 80 países e possui o conceito de "fast beauty", com renovação anual de 50% dos produtos e edições limitadas periódicas - no Brasil, o plano são lançamentos a cada dois meses.
Atualmente a Essence está à venda em São Paulo e nas lojas online da Droga Raia, Drogasil e Beleza na web.

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