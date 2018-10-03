Moda com empoderamento

Marca de Emicida lança coleção em parceria com o Slam das Minas SP

O coletivo de mulheres que é conhecido por promover batalhas de poesia, para que mulheres desabafem sobre temas como a luta contra o racismo, a homofobia e o machismo, se juntou a LAB para lançar a coleção cápsula 'Palavra Como Proteção'
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 12:57

LAB e Slam das Minas fazem parceria para lançar coleção cápsula Crédito: Divulgação
A LAB Fantasma, grife dos músicos irmãos Emicida e Evandro Fióti, se uniu ao Slam das Minas SP para uma coleção cápsula de roupas.
O grupo, que promove batalhas de poesia, conhecidas por serem lugares seguros para mulheres desabafarem sobre temas como a luta contra o racismo, a homofobia e o machismo, existe desde 2016 em São Paulo com organização de Mel Duarte, Pam Araújo, Jade Quebra, Carolina Peixoto e Luz Ribeiro.
"Pretendemos chegar em outros lugares com a poesia e com a nossa mensagem, e essa collab é bastante importante para nós pois nos possibilita ocupar um espaço que não tínhamos alcançado, que é a moda", explica Pam.
"Nossa intenção é dar voz a mais coletivos periféricos que, assim como a LAB, tem um trabalho sério e importante na cultura brasileira, e que merecem ocupar todos os lugares", conta Fióti. "Se hoje a LAB conseguiu abrir portas em universos antes pouco frequentados por pessoas com a nossa origem, desejamos transcender e dar voz a mais pessoas que vêm do mesmo universo que o nosso."
A coleção é composta de cinco itens: camiseta, cropped, calça de moletom, t-shirt dress, body e boné, que foram estampados com frases de resistência como "Respeita Minha Caminhada" e "Poetisa", com as letras i e s rasuradas e estarão à venda no site da LAB Fantasma com valores entre R$ 59,00 e R$ 129,00.
As peças serão lançadas oficialmente no sábado, 6, durante a final do Slam das Minas, no Sesc Parque Dom Pedro. A entrada é franca.

