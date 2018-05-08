Novidade!

Marca brasileira lança primeiro sutiã absorvente do mundo

A ideia é tornar mais confortável a fase da amamentação para as mulheres, além de reduzir o impacto ambiental provocado pelo uso de absorventes tradicionais, mamários e conchas

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 19:28
Sutiã absorvente Crédito: Pantys/Divulgação
Destinada a mulheres que estejam passando pelo período de pós-parto, a marca brasileira Pantys acaba de lançar uma linha de sutiãs absorventes, a primeira do mundo. O modelo é feito com um tecido antimicrobiano que bloqueia odores e tem alta capacidade de absorção. Diferentemente dos sutiãs comuns, o produto conta ainda com um fecho de abertura na parte da frente.
A ideia, segundo a empresa, é tornar mais confortável a fase da amamentação para as mulheres, além de reduzir o impacto ambiental provocado pelo uso de absorventes tradicionais, mamários e conchas. O mesmo conceito é aplicado nas calcinhas absorventes, trazidas ao Brasil pela Pantys no ano passado.
 O conjunto com uma calcinha e um sutiã está à venda por R$ 225 no e-commerce da marca e também em uma loja temporária, disponível até 30 de setembro, na Rua Oscar Freire, no bairro dos Jardins.
> Calcinha que dispensa o uso de absorvente chega ao Brasil

