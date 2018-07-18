Marca anuncia que não irá mais trabalhar com modelos brancas

A marca MOGA anunciou que não vai mais trabalhar com mulheres brancas Crédito: Divulgação/MOGA

A MOGA é uma marca australiana especializada lenços de cabeça e xales que tem em seu DNA o comprometimento com questões sociais - tanto que um dos seus itens mais vendidos é um tecido com as cores da bandeira do arco-íris feito em comemoração à legalização do casamento homoafetivo na Austrália.

Agora, a empresa tomou uma decisão impactante: ela não irá mais contratar modelos brancas para suas campanhas. "Fiz esta regra para ser o ponto inicial de um debate que acho muito importante: raça e sua representação na indústria da moda", explica Azahn Munas, fundador da marca, para a Teen Vogue. "Quero explorar a noção do 'poder branco' na moda e porque tantas pessoas estão perpetuando este conceito - conscientemente ou não. Embora ela seja excludente a primeira vista, é em nome da inclusão. Queremos alcançar pessoas que não são representadas na indústria."

A nova regra foi divulgada durante a uma ação da MOGA que procura modelos para o próximo ano. Podem participar mulheres de todo o mundo, com ou sem experiência prévia, de todos os tipos de corpos e todas as raças - só não podem ser brancas caucasianas. "Desculpa, meninas, achamos vocês absolutamente lindas mas, infelizmente, essa não é para vocês", diz o texto.