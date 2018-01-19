Maratonistas: da TV à pista de corrida

Correr, assistir e amar é só começar. Daria um filme, sim. Mas, nesse caso, dá quatro histórias de gente que faz bonito quando o assunto é correr ou ver séries. Maratonistas declarados, eles não abrem mão de um belo calçadão ou pista de corrida e uma televisão bem grande. Afinal, para ficar até seis horas seguidas assistindo um programa tem que ter estrutura física e emocional , não é mesmo? Aliás, tem quem fique até três semanas vidrado em 10 temporadas, só no chocolate e na pipoca de lei, para saber o final da história.
Como tem gente, também, que cruza fronteiras para sair correndo literalmente na frente. Cuidam do corpo, da mente e, é claro, da saúde. Quando a família apoia é ainda melhor, até porque fica muito mais fácil correr em família ou em grupo do que sozinho. Coincidência ou não, muita gente começa maratonas e ultramaratonas partindo de um reles circuito na praia. Então, que tal começar a pesquisar as opções mais perto de casa? Com certeza têm novos talentos da corrida por aí que ainda não foram descobertos.
Científico
O jornalista Kayque Fabiano, de 22 anos, já até pesquisou uma empresa de séries online em um artigo científico que fez na universidade. À época, o jovem estudava Comunicação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e queria mostrar as diferenças das séries exibidas na internet das de televisão e vice-versa. Na TV ou online, a verdade é que Kayque sempre foi maratonista.
Ele conta que a primeira maratona que se lembra de ter feito foi ainda na era das locadoras, mais ou menos em 2006. A série era Lost e, acompanhado de alguns chocolates e pipoca, Kayque alugava e assistia as temporadas da série. Hoje, gosto de reunir a turma aqui em casa, comprar lanches, chocolate, balas, para fazer maratonas em grupo, pondera.
Ele lembra do início das séries na internet, e destaca que era difícil conseguir ver uma temporada inteira. Por dois motivos: um, nem sempre eram disponibilizadas; dois, a velocidade com que os episódios eram baixados não ajudava. Era uma tortura baixar um arquivo pequenininho, conta, às gargalhadas.
Embora não tenha vivido a época do lançamento de Friends, Kayque já assistiu, em três semanas, as 10 temporadas da série que se passa em Manhattan. Acho que foi, inclusive, meu recorde. Era dia, madrugada, mas eu consegui. Depois até voltei alguns episódios para assisti-los com mais calma, aponta. Hoje, com velocidade de internet boa, ele aposta em Black Mirror
como uma das favoritas, seguida da tradicional Lost.
Quilômetros premiados
Em 2016, bicampeã na prova Ultramarathon Caminhos de Rosa, em Minas Gerais, com 140 quilômetros rodados. Em 2016, ainda, bi-campeã na prova do Exército do Espírito Santo, com 100 quilômetros rodados. Em 2017, campeã Sul-americana das 24 horas internacional do Uruguai, com 162 quilômetros rodados. Essa é apenas uma parte do currículo da teóloga e ultramaratonista Rose Santos, de 40 anos.
Quando começou a correr, a família reclamava muito e questionava a opção dela. É preciso renunciar algumas coisas, inclusive ficar longe de casa às vezes. Hoje já consigo conciliar a rotina, tarefas de casa e família. Mas no início não foi fácil, lembra.
Para ela, a maior e mais importante ultramaratona que já participou foi a do Uruguai. Com direito a troféu, que ela exibe com um orgulho especial. A corrida, no geral, me ajudou muito. Principalmente quando comecei a correr longas distâncias. Consigo ter mais concentração, consigo lidar melhor com as adversidades, e hoje sou (muito) mais disposta para enfrentar a rotina diária, dispara.
Rose começou fazendo circuitos na praia, na areia. Com dois meses de treinos, ela emagreceu 12 quilos e foi durante a atividade que ela foi convidada para fazer a primeira prova que abriria os caminhos das ultramaratonas. Era uma maratona de revezamento, dividida para quatro pessoas. Pensei que fosse infartar, mas consegui completar a corrida. E com isso comecei a me dedicar mais e mais, e a ficar mais disciplinada e comprometida, pondera.
Ela, que já pensou em desistir de determinadas provas, lembra um recente episódio no Exército do Espírito Santo. Na prova de 12 horas do Exército, em dezembro, o atleta tem que ficar dando voltas e ganha quem dá mais voltas, basicamente. Comecei a prova superbem. Com uma hora e meia comecei a me sentir mal, com dores abdominais, enjoos, dor de cabeça... Até pensei em parar, revela.
Mas, apesar de ter sido uma das provas mais difíceis que já enfrentou até hoje, ela a concluiu conquistando o 3º lugar geral com 98 quilômetros. Foi Deus quem me guiou. Logo eu, que nunca pensei em desistir. E também foi essencial o apoio de amigos que me incentivavam a cada volta no local da prova, conclui.
Facilidade
Há cerca de três anos o inspetor de embarque Arthur Miranda, de 25 anos, se iniciou no mundo das maratonas de séries. Embora assista seriados desde criança, ele começou a se interessar ainda mais pelo assunto com a facilidade de ter todos os programas na internet. A família nunca questionou nada porque moro sozinho. E quando tem gente em casa, como não consigo me concentrar, acaba que eu não assisto nada, justifica. Dependendo do dia, ele garante que consegue assistir até seis horas seguidas de séries. Hoje, meu preferido é Breaking Bad, ressalta.
Ele, que faz mais maratonas durante os finais de semana, feriados e férias, lamenta não poder se dedicar ao hobby durante a semana. Trabalho e estudo, então chego em casa à noite e o tempo livre é pouco, conta. Para se preparar para as séries de séries ele se mune com petiscos, chocolates, "aquela pipoca de sempre", como ele mesmo chama, e, dependendo, uma cerveja. A maior maratona foi durante a greve da PM, em fevereiro 2017. Não tinha como sair de casa com segurança, então o jeito era ficar de frente para a televisão, avalia.
Além de assistir por prazer, Arthur sempre opta por ver os programas em inglês. Dessa forma, ele crê que acaba absorvendo alguma coisa nova da língua, além de a prática ajudá-lo a exercitar o inglês. Uso o inglês na rotina de trabalho, então é sempre bom praticar, diz.
E quem disse que não dá para sonhar assistindo séries? O inspetor de embarque lembra de Limitless, no qual o protagonista ingere uma droga que ativa toda a inteligência humana possível. Fico pensando: imagina se inventassem isso e fosse legalizado. Iria me ajudar muito nas provas e no rendimento no trabalho, brinca ele.
Esportista por vocação
Se a corrida dependesse só de apoio, a professora de Educação Física Adeli Mendes Gavina, de 55 anos, não poderia ter escolhido uma família melhor para fazer parte. Isso porque o marido também corre e as filhas do casal sempre deram o maior suporte. Ela começou com caminhadas na areia, depois os chamados "trotes" (corridas em ritmos acelerados e alternados) no calçadão de Vila Velha. Conheci um grupo de circuito na praia que me convidou para participar de uma corrida na orla e não parei mais, comenta, com um sorriso no rosto.
Para dar conta da rotina e por não abrir mão da corrida, ela às vezes vai até de madrugada praticar o exercício. "Sigo uma planilha feita pelo meu coach e sou muito disciplinada. Hoje, treino de três a quatro vezes na semana, com um trabalho de fortalecimento na academia ou algum treino funcional", diz.
E não é para menos o esforço. É que Adeli, em 2015, foi a quarta colocada em sua categoria, na maratona de Foz de Iguaçu, em 2016. Foi segunda colocada na maratona de Búzios e, em 2017, fez a maratona de Paris. "Também fui a segunda colocada na maratona do Rio de Janeiro, que tem um percurso de 42,1 quilômetros, mais ou menos", frisa. "E também têm as ultramaratonas. A maior que fiz foi a de 87 quilômetros nas 12 horas do Exército do Espírito Santo", conclui.
Ela avalia que os treinos e as próprias provas ensinam a ter uma maior consciência para entender e cuidar do corpo. A professora também acha que exercita a mente e com isso dá mais possibilidades de enfrentar um problema, em casa ou no trabalho, por exemplo. "A maratona para mim é uma grande festa. Um momento que eu me interiorizo, converso comigo mesma. Mas, ao mesmo tempo, é uma confraternização gigante. Você conhece pessoas, faz amizades, ajuda quem precisa. Pessoas de cidades, países diferentes com um único objetivo: completar o desafio", afirma.