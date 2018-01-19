Maratonistas: da TV à pista de corrida

Rose Santos é bicampeã na prova Ultramarathon Caminhos de Rosa, em Minas Gerais, com 140 quilômetros rodados. Crédito: Vitor Jubini

Correr, assistir e amar é só começar. Daria um filme, sim. Mas, nesse caso, dá quatro histórias de gente que faz bonito quando o assunto é correr ou ver séries. Maratonistas declarados, eles não abrem mão de um belo calçadão  ou pista de corrida  e uma televisão bem grande. Afinal, para ficar até seis horas seguidas assistindo um programa tem que ter estrutura  física e emocional , não é mesmo? Aliás, tem quem fique até três semanas vidrado em 10 temporadas, só no chocolate e na pipoca de lei, para saber o final da história.

Como tem gente, também, que cruza fronteiras para sair correndo  literalmente  na frente. Cuidam do corpo, da mente e, é claro, da saúde. Quando a família apoia é ainda melhor, até porque fica muito mais fácil correr em família ou em grupo do que sozinho. Coincidência ou não, muita gente começa maratonas e ultramaratonas partindo de um reles circuito na praia. Então, que tal começar a pesquisar as opções mais perto de casa? Com certeza têm novos talentos da corrida por aí que ainda não foram descobertos.

Científico

Kayque Fabiano fez a primeira maratona de série em 2006 Crédito: Vitor Jubini

O jornalista Kayque Fabiano, de 22 anos, já até pesquisou uma empresa de séries online em um artigo científico que fez na universidade. À época, o jovem estudava Comunicação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e queria mostrar as diferenças das séries exibidas na internet das de televisão e vice-versa. Na TV ou online, a verdade é que Kayque sempre foi maratonista.

Ele conta que a primeira maratona que se lembra de ter feito foi ainda na era das locadoras, mais ou menos em 2006. A série era Lost e, acompanhado de alguns chocolates e pipoca, Kayque alugava e assistia as temporadas da série. Hoje, gosto de reunir a turma aqui em casa, comprar lanches, chocolate, balas, para fazer maratonas em grupo, pondera.

Ele lembra do início das séries na internet, e destaca que era difícil conseguir ver uma temporada inteira. Por dois motivos: um, nem sempre eram disponibilizadas; dois, a velocidade com que os episódios eram baixados não ajudava. Era uma tortura baixar um arquivo pequenininho, conta, às gargalhadas.

Embora não tenha vivido a época do lançamento de Friends, Kayque já assistiu, em três semanas, as 10 temporadas da série que se passa em Manhattan. Acho que foi, inclusive, meu recorde. Era dia, madrugada, mas eu consegui. Depois até voltei alguns episódios para assisti-los com mais calma, aponta. Hoje, com velocidade de internet boa, ele aposta em Black Mirror

como uma das favoritas, seguida da tradicional Lost.

Quilômetros premiados

Em 2016, bicampeã na prova Ultramarathon Caminhos de Rosa, em Minas Gerais, com 140 quilômetros rodados. Em 2016, ainda, bi-campeã na prova do Exército do Espírito Santo, com 100 quilômetros rodados. Em 2017, campeã Sul-americana das 24 horas internacional do Uruguai, com 162 quilômetros rodados. Essa é apenas uma parte do currículo da teóloga e ultramaratonista Rose Santos, de 40 anos.

Quando começou a correr, a família reclamava muito e questionava a opção dela. É preciso renunciar algumas coisas, inclusive ficar longe de casa às vezes. Hoje já consigo conciliar a rotina, tarefas de casa e família. Mas no início não foi fácil, lembra.

Para ela, a maior e mais importante ultramaratona que já participou foi a do Uruguai. Com direito a troféu, que ela exibe com um orgulho especial. A corrida, no geral, me ajudou muito. Principalmente quando comecei a correr longas distâncias. Consigo ter mais concentração, consigo lidar melhor com as adversidades, e hoje sou (muito) mais disposta para enfrentar a rotina diária, dispara.

Rose começou fazendo circuitos na praia, na areia. Com dois meses de treinos, ela emagreceu 12 quilos e foi durante a atividade que ela foi convidada para fazer a primeira prova que abriria os caminhos das ultramaratonas. Era uma maratona de revezamento, dividida para quatro pessoas. Pensei que fosse infartar, mas consegui completar a corrida. E com isso comecei a me dedicar mais e mais, e a ficar mais disciplinada e comprometida, pondera.

Ela, que já pensou em desistir de determinadas provas, lembra um recente episódio no Exército do Espírito Santo. Na prova de 12 horas do Exército, em dezembro, o atleta tem que ficar dando voltas e ganha quem dá mais voltas, basicamente. Comecei a prova superbem. Com uma hora e meia comecei a me sentir mal, com dores abdominais, enjoos, dor de cabeça... Até pensei em parar, revela.

Mas, apesar de ter sido uma das provas mais difíceis que já enfrentou até hoje, ela a concluiu conquistando o 3º lugar geral com 98 quilômetros. Foi Deus quem me guiou. Logo eu, que nunca pensei em desistir. E também foi essencial o apoio de amigos que me incentivavam a cada volta no local da prova, conclui.

Facilidade

Há cerca de três anos o inspetor de embarque Arthur Miranda, de 25 anos, se iniciou no mundo das maratonas de séries. Crédito: Ricardo Medeiros

Há cerca de três anos o inspetor de embarque Arthur Miranda, de 25 anos, se iniciou no mundo das maratonas de séries. Embora assista seriados desde criança, ele começou a se interessar ainda mais pelo assunto com a facilidade de ter todos os programas na internet. A família nunca questionou nada porque moro sozinho. E quando tem gente em casa, como não consigo me concentrar, acaba que eu não assisto nada, justifica. Dependendo do dia, ele garante que consegue assistir até seis horas seguidas de séries. Hoje, meu preferido é Breaking Bad, ressalta.

Ele, que faz mais maratonas durante os finais de semana, feriados e férias, lamenta não poder se dedicar ao hobby durante a semana. Trabalho e estudo, então chego em casa à noite e o tempo livre é pouco, conta. Para se preparar para as séries de séries ele se mune com petiscos, chocolates, "aquela pipoca de sempre", como ele mesmo chama, e, dependendo, uma cerveja. A maior maratona foi durante a greve da PM, em fevereiro 2017. Não tinha como sair de casa com segurança, então o jeito era ficar de frente para a televisão, avalia.

Além de assistir por prazer, Arthur sempre opta por ver os programas em inglês. Dessa forma, ele crê que acaba absorvendo alguma coisa nova da língua, além de a prática ajudá-lo a exercitar o inglês. Uso o inglês na rotina de trabalho, então é sempre bom praticar, diz.

E quem disse que não dá para sonhar assistindo séries? O inspetor de embarque lembra de Limitless, no qual o protagonista ingere uma droga que ativa toda a inteligência humana possível. Fico pensando: imagina se inventassem isso e fosse legalizado. Iria me ajudar muito nas provas e no rendimento no trabalho, brinca ele.

Esportista por vocação

Adeli Mendes fez a maratona de Paris no ano passado Crédito: Marcelo Prest

Se a corrida dependesse só de apoio, a professora de Educação Física Adeli Mendes Gavina, de 55 anos, não poderia ter escolhido uma família melhor para fazer parte. Isso porque o marido também corre e as filhas do casal sempre deram o maior suporte. Ela começou com caminhadas na areia, depois os chamados "trotes" (corridas em ritmos acelerados e alternados) no calçadão de Vila Velha. Conheci um grupo de circuito na praia que me convidou para participar de uma corrida na orla e não parei mais, comenta, com um sorriso no rosto.

Para dar conta da rotina e por não abrir mão da corrida, ela às vezes vai até de madrugada praticar o exercício. "Sigo uma planilha feita pelo meu coach e sou muito disciplinada. Hoje, treino de três a quatro vezes na semana, com um trabalho de fortalecimento na academia ou algum treino funcional", diz.

E não é para menos o esforço. É que Adeli, em 2015, foi a quarta colocada em sua categoria, na maratona de Foz de Iguaçu, em 2016. Foi segunda colocada na maratona de Búzios e, em 2017, fez a maratona de Paris. "Também fui a segunda colocada na maratona do Rio de Janeiro, que tem um percurso de 42,1 quilômetros, mais ou menos", frisa. "E também têm as ultramaratonas. A maior que fiz foi a de 87 quilômetros nas 12 horas do Exército do Espírito Santo", conclui.