Make com cara de 'acordei assim' é tendência: aprenda os truques

Além de pesar menos na quantidade de produtos a "no-makeup" pode realçar os traços naturais do rosto Crédito: Reprodução/ Instagram @selenagomez

A frase menos é mais nunca caiu tão bem para o universo da beleza como nos dias de hoje. A tendência crescente de uma maquiagem mais leve, sem muita cobertura ou contornos vem se fortalecendo ao redor do mundo há alguns anos, e chega ao Brasil com força total.

As celebridades já seguem a tendência e desfilam esse estilo acordei assim nos red carpets, ou até mesmo em seus próprios casamentos, como foi o caso de Kate Middleton e Meghan Markle - as integrantes da realeza Britânica, que surpreenderam ao entrar no altar com makes descomplicadas e super naturais.

O maquiador Leon Recla afirma que muitas celebridades apostam nesse tipo de make por conta de sua praticidade e elegância. "Elas optam pelo fato da makeup não modificar totalmente seu rosto" disse ele. A chave para esse tipo de produção é optar por uma pele sem marcação e dar destaque para algum ponto do rosto, como os olhos - com sombra ou delineado, ou até mesmo alguns pontos iluminados.

Leon ressalta que o "no-makeup" - nome que se dá para esse estilo - não significa a falta de produtos na maquiagem. "O que muda é o contexto, ou seja, a diferença desse estilo é que ele não necessita de contornos pesados, o que geralmente pesa na maquiagem. Mas nada impede de usar uma grande quantidade de base ou corretivo se tem algo que queira esconder - como acnes ou manchinhas" afirmou.

O maquiador Victor Ginelli ressalta que mesmo com a naturalidade da pele a maquiagem não perde seu poder de transformar o visual, podendo ser usada tanto para eventos durante o dia quanto para a noite. "A maquiagem precisa estar apenas em linguagem e harmonia com seu look" destacou ele.

BATOM NAS BOCHECHAS

A empresária Luisa Meirelles sempre foi adepta da naturalidade na hora de compor suas produções porque acha que a make deve apenas realçar a beleza feminina. "Gosto da maquiagem bem natural, que apenas realça a beleza da mulher, sem tentar mudar seus traços. Por isso, uso truques que imitam os efeitos da própria natureza na nossa pele, como batom vermelho nas bochechas pra ficarem rosadas e nos lábios - mas sem marcar demais. Uso rímel nos cílios, e um hidratante nas pálpebras, para um efeito de brilho discreto", ensinou ela.