Mães de filhos especiais dão show de superação no ES

Não dá pra medir a dedicação de uma mãe por seu filho. Desde o momento que ela acorda, até fechar os olhos pensa e executa várias tarefas para ele ou pensando nele. Principalmente se for uma criança. É café da manhã, banho, tarefa de casa, almoço, levar pra escola, pegar na escola, dar o jantar, banho novamente, colocar pra dormir... Isso sem contar as atividades extracurriculares, como ler um livro, assistir a um filme, passear no calçadão, ir ao parquinho... Ufa!

A dedicação é integral, mas o problema não é o cansaço, porque ele só me traz alegria, mas o preconceito que parte dos adultos Lucia Marins

Se você está achando pesado, imagine, então, como é a rotina de mães de crianças  e adultos  especiais. Essa mesma pergunta surgiu em nossa reunião de pauta, a partir de um post da jornalista Lúcia Marins, de 39 anos, no Facebook, sobre o aniversário do filho, Henrique: Numa galáxia muito distante, um guerreiro comemora seu 12° aniversário! Hoje a Nave Mãe está em festa!! #niverHenrique #maedemenino. Ilustrando o texto, a foto clássica. Painel com tema Star Wars, bolo, bola, docinhos decoração e (o guerreiro) Henrique em uma cadeira de rodas.

A jornalista Lúcia Marins se emociona com cada nova palavra dita por Henrique Crédito: Ricardo Medeiros

Henrique nasceu prematuro e sofreu lesões que lhe causaram paralisia cerebral. Hoje, depende da mãe para fazer tudo e vive 24h com uma bomba de oxigênio. A dedicação é integral, mas o problema não é o cansaço, porque ele só me traz alegria, mas o preconceito parte dos adultos, porque as crianças mesmo são puras, diz Lúcia, que relembra um episódio em que ficou chateada, quando estava em um shopping com Henrique.

Uma colega de classe dele o viu e quis falar com ele. Ela chegou a gritar: Henrique, você por aqui?. Mas a mãe a segurou e não a deixou chegar perto do meu filho, lamenta, acrescentando que, apesar de tristes, esses momentos são insignificantes da rotina com seu príncipe guerreiro  significado do nome Henrique. Cada vitória dele é motivo de comemoração. Além disso, muita gente me ajuda, me apoia e ama o meu filho como eu. Dia desses minha mãe veio aqui em casa e ele falou vovó. Foi o suficiente para nós duas nos emocionarmos, conta.

Durante a semana, a jornalista fica por conta de Henrique e consegue aliar bem a agenda, porque trabalha mais assessorando eventos, aos finais de semana e à noite. Também tenho uma cuidadora que fica com ele durante os dias e noites que preciso. E mais: Tenho cinco irmãs mais velhas. Brinco que eu tenho um monte de mãe porque a diferença de idade entre nós é grande, diz, rindo.

Apesar das muitas limitações, Lucia não gosta que Henrique seja adjetivado como um tadinho. Tadinho por quê? Ele é uma criança feliz, como qualquer outra. Não corre atrás de uma bola, mas se diverte à sua maneira e tem outras recreações que, para ele, trazem a mesma felicidade como à que sente quem está em um jogo de futebol.

Lúcia carrega essa força desde que ele nasceu, com menos de um quilo. Ficamos quatro meses na UTI neo-natal. Ele precisava ganhar peso. Mas Deus quis que ele viesse antes. Quando isso acontece, não tem medicina que impeça. Atualmente, Henrique faz acompanhamento médico e recentemente passou por uma cirurgia na coluna, onde acertou a postura com a colocação de pinos. Mas nada desanima a Nave Mãe. Ele será sempre meu príncipe guerreiro.

FILHO MAIS QUE DESEJADO

Só para se ter uma ideia, o nome de Heitor foi escolhido quando a mãe e pai dele ainda namoravam. A maternidade sempre foi o sonho da psicóloga Lucení Bezerra, de 34 anos, e quando a gravidez veio, em 2015, ela ficou radiante. Só que tanta alegria se transformou em preocupação, depois que descobriu que ele nasceria prematuro, e em tristeza quando ele foi diagnosticado com Síndrome de Hatfield e precisou passar por uma cirurgia ainda bebê. Heitor nasceu com uma fissura labial, deformidade mais conhecida por lábio leporino, e assim que nasceu teve que se submeter a duas cirurgias para correção.

Lucení e Heitor: "O médico não sabia se ele ia sobreviver depois do parto" Crédito: Ricardo Medeiros

Na verdade, o médico não sabia nem se ele ia sobreviver depois do parto e isso deixou a toda família desestabilizada, lembra ela, que abdicou do próprio emprego para cuidar do filho, que tem a semana cheia de atividades que estimulam o desenvolvimento.

Cada estímulo respondido é uma vitória Lucení Bezerra

Heitor faz musicoterapia, fisioterapia e acompanhamento com uma fonoaudióloga. Ele não anda, não senta e como a síndrome é rara não dá pra saber como será daqui para frente. Os estudos sobre a doença são mais comuns nos Estados Unidos. Aqui, nem os médicos conhecem outra criança que tenha o mesmo problema e, por esse motivo, eles não têm parâmetros de comparação. Por conta disso tudo não é fácil. A minha dedicação é integral. Os cuidados são muitos e frequentes. Mas cada estímulo respondido é uma vitória, afirma ela que registra cada desenvolvimento do filho para ajudar ele próprio e outras crianças que possam vir a ter a doença.

Infelizmente, Heitor, assim como Henrique, não está livre do preconceito, mas, como a própria mãe diz, enquanto os outros olham pra gente estranheza, ele responde com um sorriso.

FORÇA EM DOBRO

A rotina da gerente de atendimento Siene Zanquetta, de 44 anos, não é muito diferente das de Lúcia e Lucení. Com uma diferença: ela tem dois filhos especiais. Os gêmeos Enzo e Léo, de três anos, têm autismo e são acompanhados por vários profissionais desde que foram diagnosticados. Tudo estava normal até o sétimo mês de gravidez, quando percebemos, pelos exames, que um dos gêmeos não estava se alimentando. Os dois tinham risco de vida e a gente não sabia o que fazer. Se resolvesse antecipar o parto, um deles poderia morrer, por estar fraco. Foi uma semana horrível, lembra. Tomada a decisão de fazer o parto, um dos meninos ficou 60 dias internado na UTI infantil, e o outro 120 dias. Um deles nasceu com pouco mais de 900 gramas.

Até hoje os meninos não se comunicam, mas estão melhores do que ontem, e amanhã estarão melhores do que hoje. É uma luta diária Siene Zanquetta

Deixada de lado a confusão da gravidez, Siene criou os meninos normalmente, já que tinha um filho mais velho. Mas justamente por isso percebeu que alguma coisa estava errada. Tinha parâmetros de comparação, sabia que algo estava estranho no desenvolvimento deles. Mesmo ouvindo dos médicos que deveria esperar, Siene seguiu seus instintos de mãe e, depois de dois anos, levou os dois a um especialista. Foi quando veio o diagnóstico.

Até hoje os meninos não se comunicam, mas estão melhores do que ontem, e amanhã estarão melhores do que hoje. É uma luta diária. Eles são verdadeiros super-heróis por isso, elogia, orgulhosa dos avanços conquistados por ambos.

Siene sabia que havia algo de diferente com os gêmeos, seguiu seu instinto de mãe e descobriu que eles têm autismo Crédito: Marcelo Prest

Enzo e Léo frequentam a escola regular e ela faz questão de conversar com as mães dos colegas deles para alertar sobre as características de cada um. Eles têm peculiaridades. O Enzo, por exemplo, às vezes abraça as pessoas do nada. Ou eles fazem sons, interagem entre si ou sozinhos... Prefiro que todo mundo esteja ciente dessa condição, garante ela, ressaltando que o quanto é importante todo mundo entender o mundo no qual o outro vive. O mundo às vezes é muito cruel com o diferente.

UMA FATALIDADE, TRÊS ALEGRIAS

Quando estava entrando no quarto mês de gestação, a contadora Giane Firmino Rosário, de 48 anos, já sabia que um dos gêmeos dos quais estava grávida era portador da Síndrome de Down. Chorava muito, lembra ela, que já havia perdido um filho  até então, único  em um acidente de carro anos antes.

Tinha gastado muito dinheiro com tratamentos para fertilização, queria muito ser mãe, e ele morreu em 2006, quando estávamos no carro indo para João Neiva. Chovia muito, detalha com uma voz dolorida.

Giane e Thiago. Ela perdeu um filho e ganhou três Crédito: Carlos Alberto Silva

Pouco tempo depois da fatalidade, sem esperança de ficar grávida de novo, ela adotou um menino. Só que 15 dias depois descobriu que estava grávida. A nova gravidez de gêmeos trouxe uma alegria muito grande, assim como o nascimento do Thiago, conta, se referindo ao filho que tem a síndrome, de 10 anos de idade. Hoje, segundo ela, a rotina é mais tranquila, mas logo após de dar à luz a situação não era bem assim. Thiago nasceu com um problema no coração, que é comum entre os portadores da síndrome, e precisou passar por uma cirurgia pouco tempo depois de nascer. Por isso, ficou 40 dias na UTI. Nessa época, os médicos chegaram a dizer que ele precisaria de uma outra intervenção, mas não foi necessário.

Thiago e o irmão gêmeo são extremamente ligados. Tivemos até que separá-los de sala no colégio. Um quer defender o outro de tudo e ficam sempre juntos, conta com um sorriso orgulhoso.

BRIGA ATÉ NA JUSTIÇA

Depois de 24 anos, a designer de interiores Maria Luisa de Melo, de 45 anos, conseguiu acabar com um dos maiores problemas da filha, Brielly, diagnosticada com displasia cortical, eplepsia de difícil controle e retardo mental moderado. Ela tinha convulsões frequentes, quase que 24 horas por dia, e isso era muito desgastante e dolorido pra todos nós, conta a mãe.

E essa conquista foi recente. Brielly já foi submetida a várias cirurgias e, em uma delas, chegou a retirar 1/4 de um dos lados do cérebro na tentativa de diminuir a incidência de convulsões. Essa cirurgia, especificamente, adiantou uns 20% nos casos da epilepsia. Mas uns quatro anos depois, quando ela tinha cerca de 16 anos, operou de novo para colocar um aparelho no cérebro, só que o resultado também não foi muito bom.

Depois disso fiquei sabendo que um remédio à base de canabidiol (maconha) estava conseguindo grandes resultados e fui pra Justiça garantir a liberação para minha filha. Por meio de uma liminar consegui a liberação do remédio e as convulsões simplesmente zeraram. Têm uns três meses que ela não tem mais nenhuma crise. Inacreditável!, conta ainda surpresa e feliz com o resultado.

Mas como os desafios da maternidade nunca acabam, agora Maria Luisa está tendo que lidar com um outro problema. Como o cérebro dela estava "acostumado" com os episódios de convulsão, ela desenvolveu um surto psicótico. Foi como uma válvula de escape que o organismo encontrou. Ela ficou muito nervosa, agressiva, coisa que ela não é.

Brielly tinha convulsões frequentes e Maria Luísa foi à Justiça para garantir um remédio para aliviar o sofrimento da filha Crédito: Carlos Alberto Silva

Por conta do surto, a rotina de Brielly mudou. Ela, que adora ir ao cinema e à praia, está ficando mais em casa, até que essa fase passe, como garante a designer.