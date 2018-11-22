Luiza Helena Goldschmidt abre seu baú para a Revista.AG

Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini

A paixão de Luiza Helena Goldschmidt por sapatos fez dela uma empresária de sucesso nessa área. A minha mãe, Rosa Silva Moreira, era uma empreendedora nata, da qual herdei o gosto por sapatos. Desde criança já brincava com as caixas de sapatos, conta a mineira nascida em Nova Lima e criada em Belo Horizonte.





Luiza cursou Magistério e exerceu a profissão por poucos anos. Em 1985 iniciei, com uma amiga, as vendas de cintos e sapatos de grifes. Em seguida, abri um showroom, já fazendo parceria com a minha filha, Deborah. O desejo de ter uma loja veio da procura das clientes pela beleza e qualidade dos nossos produtos, conta. Três anos depois ela inaugurou a sua primeira loja em Vitória.

Luiza é conhecida na cidade por trazer as principais marcas para as capixabas, com um olhar diferenciado. Sempre procuro um mix de influências, olhando para estilistas brasileiros e europeus que apresentam ideias palpáveis e encantadoras. Para estar sempre atualizada, é uma fiel frequentadora do Minas Trend, a semana de moda mineira. Na última edição os novos criadores deram o recado da moda no desfile de abertura. Apresentaram uma moda eclética, colorida e ousada, conta ela, que é casada, mãe de três filhos, gosta de falar do seu amor por Vitória e sonha em passar alguns meses na França acompanhando a moda e aprimorando o idioma.

Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini

ADORO

As imagens do Menino Jesus de Praga. A vermelha, ganhei de uma amiga, e as outras duas, comprei no Santuário em Praga.

Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini

NÃO DOU, NÃO VENDO E NÃO TROCO

O bule, uma lembrança de Simone e Laurente Joly, donos da Delices de France, que ficava ao lado da minha primeira loja. Eles voltaram para a França e fizeram um bazar com as peças.

Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini

GUARDO COM CARINHO

O bule que era do meu sogro Helmut Goldschmidt, que morava em Berlim. Ele veio para o Brasil antes da guerra. Durante anos a governanta guardou vários objetos e logo depois da guerra ela localizou meu sogro através da Cruz Vermelha. Ela enviou um baú cheios de pertences da família, entre eles este bule.

Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini

BOA LEMBRANÇA

O biscuit foi o primeiro enfeite que comprei para o quarto do meus filhos.

Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini

SÍMBOLO