Lugano, na Suíça, encanta com sua beleza natural e arquitetônica

A chegada por trem à estação ferroviária de Lugano causa certo estranhamento: parece que você nem está na Suíça. E isso é muito bom. Pouco mais de 200 quilômetros ao sul da monocromática capital da Suíça alemã, Zurique, a cidade é colorida, alegre, sempre ensolarada (mesmo no inverno), além de muitíssimo acolhedora. E belíssima. Tudo assim, no superlativo. Aqui, é claro, fala-se o italiano. E só. Vá lá: hotéis e restaurantes "aceitam" o inglês como segunda língua. Mas bastam alguns gestos com as mãos e... pronto: você se apaixona por Lugano.

É a maior comuna (equivalente a município) do Cantão de Ticino, mas não a capital, que é a medieval Bellinzona. Frequentemente confundidos com condados, os cantões (26 compõem a Confederação Helvética, ou Suíça) são historicamente considerados estados soberanos, com fronteiras e regras próprias. Daí a existência de um cantão com cara, corpo e alma italianos.

Na saída da estação, já se percebe a diferença: no lugar do emaranhado de linhas de "trams" (VLTs) das cinzentas Zurique e Berna, o visitante encontra um moderno funicular que, de forma prática, leva-o ao centro histórico. Fechado à circulação de automóveis, ali se concentra a maior parte dos melhores hotéis, lojas e restaurantes. A personalidade italiana está por todos lados, especialmente no marcante estilo arquitetônico das construções inspiradas na região norte da Itália, a renascentista Lombardia, bem diversa do clássico suíço.

Passeios á beira do lago

Com 130 anos de muitas histórias e recentemente reformado, o Hotel Walter au Lac destaca-se por seu ótimo atendimento, diária palatável e o amarelo vibrante -- cor, aliás, onipresente na comuna lacustre -- da fachada, diante do Lago de Lugano.

A beleza do lugar é um convite a passeios relaxantes à beira do lago, de onde se descortinam as montanhas que separam Suíça e Itália, as mansões de Castagnola (ao norte) e, para o sul, o estreito que os barcos atravessam a fim de chegar à charmosa cidade de Morcote.

O Parque Cívico fica na direção de Castagnola. Em seus bem cuidados jardins, turistas, especialmente italianos, e luganeses misturam-se a patos e cisnes. Mesmo nos meses mais frios do ano, quando o Lido -- a praia local, que fica no fim da caminhada -- está fechado, uma parada por lá é mais do que obrigatória.

Enfeitada pelos echarpes elegantes e mantôs de visitantes e luganeses, a noite oferece uma boa variedade de restaurantes, bares, clubes e food trucks. Um cassino também está lá, atraindo os turistas. Para conhecer a culinária local, uma alternativa bem em conta é a pizza de rua em fatias quadradas e deliciosas da mercearia-padaria-açougue-restaurante Gabbani, na Via Pessina 12.

Para saber como é um "grotto" (restaurante tradicional suíço de língua italiana, chamado assim porque originalmente ficava em cavernas destinadas a armazenar alimentos), nada melhor que ir ao La Tinèra, no subsolo da Via dei Gorini 2. Lá, é servido o prato do dia, preparado pelos irmãos Ernesto, Carlo e Piero Iorio, com receitas como as saborosas almôndegas de vitela e porco ao sugo, acompanhadas de polenta. Para acompanhar -- mais pitoresco, impossível -- bebe-se vinho em pequenas tigelas de cerâmica.

A sobremesa? Bem, as melhores e mais chiques casas de chocolates do país também estão presentes no centro histórico de Lugano, como Läderach e Sprüngli. Outra opção é entrar no Migros ou no Coop (supermercados suíços) e escolher as novidades da Lindt e de outras marcas famosas. Sai bem mais barato.

Você pode chegar em Gandria a pé - são 45 minutos de caminhada. Mas o melhor é pegar um dos barcos que saem todo dia de dois pequenos píeres: Lugano e Paradiso. A imagem da cidade incrustada na rocha, a partir do lago, remete a uma paisagem mediterrânea. Subindo alguns lances das escadarias de pedra, logo começa o Sentiero (caminho) dell'Olivo, na direção de Lugano. No meio do trajeto, há opção de ir até Castagnola, por meio de improvisados atalhos.

Para quem não estiver com disposição física, a alternativa é partir para Lugano e, de lá, retornar de ônibus, para chegar ao Monte Brè, com seus 925 metros de altura. Em zigue-zague e superando as curvas de Castagnola, o pequeno coletivo leva o passageiro à entrada da charmosa Brè, com suas casas antigas e esculturas ao ar livre, espalhadas em apertadas ruelas. Dá para subir por funicular, mas os horários são mais restritos no inverno.

Mais uma subida de alguns poucos minutos e, do mirante, avista-se a deslumbrante paisagem -- aí, sim -- tipicamente suíça: o lago azul, as casinhas com neve sobre os telhados, os Alpes, imponentes, ao fundo. E o desejo de não sair dali nunca mais.

Beleza secular

Antes de chegar de barco a Morcote, vindo de Lugano, avista-se a mais alta atração do lugar: a torre da Igreja de Santa Maria del Sasso. Embora tenha sido concebida no século XVI, só foi finalizada em 1729. A estrutura revela fortes traços renascentistas e barrocos. São quase 400 degraus até a imagem de Nossa Senhora. Mas a subida, ao contrário do que pode parecer, não é extenuante: os degraus são baixos e compridos. Do alto, a natureza se associa à criação humana para compor cenário de beleza singular.

Após a descida e um passeio pela "orla", onde está a Torre del Capitano, erguida em 1249, nada como se deliciar com um risoto de alcachofras ou com raviólis recheados com "filetti di pesce" do próprio lago, preparados com cuidados e requinte que não pesam na conta. Para acompanhar, um vinho branco de Ticino.

Diárias para casal a partir de US$ 227. Piazza Rezzonico 7, Lugano. Site: [email protected]

A partir de US$ 410. Rua Riva Antonio Caccia 7, Lugano. Site: https://bit.ly/2tHjaCL