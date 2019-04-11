Lucas Botelho Gazzinelli abre seu baú para a Revista.AG

O mineiro Lucas Botelho Gazzinelli, de 29 anos, também é conhecido como o Super-Dentista. Ele conta que criou o personagem para trabalhar a humanização na odontopediatria. “Quis trazer a ideia de que os super-heróis são ‘reais’ e que ajudam as crianças a crescer com saúde bucal. É preciso entender que o lúdico e o brincar são duas vias importantes para ensinar algo para criança, e os jalecos trazem isso. Ir ao dentista é o segundo maior medo das pessoas, mas isso eu garanto que não acontece com o ‘Super-Dentista’”, conta. Crescido em Nanuque, interior de Minas Gerais, ele foi além.
Há dois anos criou, aqui no Estado, o Projeto Supervoluntários, que visa ao bem-estar social e à melhoria da qualidade de vida, envolvendo crianças e adultos das comunidades por onde passa. “Hoje o projeto atua em diversas áreas, como o atendimento odontológico, médico, farmacêutico, de nutrição, psicologia, oficinas de artesanato, fonoaudiologia, meio ambiente, cultural... Além de um toque de amor de cada voluntário, fazendo com que cada criança e cidadão se sinta especial em cada ação”, conta. É tanto amor que já foram realizadas mais de 20 ações no Espírito Santo, e o projeto conta com um cadastro de 1500 voluntários de diferentes áreas. “O projeto é de todos que participam, que ajudam na organização e que todo mês se dedicam a transformar a sociedade num lugar mais justo e humano. O meu propósito de vida é sempre o amor”, diz Lucas, que adora jogar vôlei de praia e sair com os amigos e com a família.
Guardo com carinho
O bonequinho que ganhei do meu pai no segundo ano de faculdade. Anos depois eu encontrei e estava escrito embaixo: “Super-Dentista”. A partir disso, nasceu todo o projeto.
Lembrança inesquecível
O cocar de índio. Passei uma semana na Amazônia fazendo atendimento aos índios e comunidades ribeirinhas. O cocar, eu trouxe de uma das tribos que conheci.
Guardo com orgulho
O título de honra ao mérito que me foi dado pela Câmara de Vitória, por atender crianças autistas. É uma das minhas grandes causas. Amo todas.
Não dou, não vendo e não troco
Quando mudei para São Paulo para me especializar na Universidade de São Paulo, tinha este panfleto na porta, no primeiro dia de aula. Guardo até hoje.
Minha coleção
Tenho uma coleção de jalecos com a doutora Angel. Ajudo nos desenhos e modelos. Este foi o primeiro da nossa coleção “Super-Heróis”, assinada por mim. Hoje nós temos quase todos os personagens.
Presente inesquecível
O quadro que ganhei de uma grande amiga, a Fê, num dia qualquer. Todos os dias eu olho para ele e me lembro do quão importante é termos a liberdade de sermos exatamente como queremos ser.