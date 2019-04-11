Lucas Botelho Gazzinelli abre seu baú para a Revista.AG

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

O mineiro Lucas Botelho Gazzinelli, de 29 anos, também é conhecido como o Super-Dentista. Ele conta que criou o personagem para trabalhar a humanização na odontopediatria. “Quis trazer a ideia de que os super-heróis são ‘reais’ e que ajudam as crianças a crescer com saúde bucal. É preciso entender que o lúdico e o brincar são duas vias importantes para ensinar algo para criança, e os jalecos trazem isso. Ir ao dentista é o segundo maior medo das pessoas, mas isso eu garanto que não acontece com o ‘Super-Dentista’”, conta. Crescido em Nanuque, interior de Minas Gerais, ele foi além.

Há dois anos criou, aqui no Estado, o Projeto Supervoluntários, que visa ao bem-estar social e à melhoria da qualidade de vida, envolvendo crianças e adultos das comunidades por onde passa. “Hoje o projeto atua em diversas áreas, como o atendimento odontológico, médico, farmacêutico, de nutrição, psicologia, oficinas de artesanato, fonoaudiologia, meio ambiente, cultural... Além de um toque de amor de cada voluntário, fazendo com que cada criança e cidadão se sinta especial em cada ação”, conta. É tanto amor que já foram realizadas mais de 20 ações no Espírito Santo, e o projeto conta com um cadastro de 1500 voluntários de diferentes áreas. “O projeto é de todos que participam, que ajudam na organização e que todo mês se dedicam a transformar a sociedade num lugar mais justo e humano. O meu propósito de vida é sempre o amor”, diz Lucas, que adora jogar vôlei de praia e sair com os amigos e com a família.

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

Guardo com carinho

O bonequinho que ganhei do meu pai no segundo ano de faculdade. Anos depois eu encontrei e estava escrito embaixo: “Super-Dentista”. A partir disso, nasceu todo o projeto.

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

Lembrança inesquecível

O cocar de índio. Passei uma semana na Amazônia fazendo atendimento aos índios e comunidades ribeirinhas. O cocar, eu trouxe de uma das tribos que conheci.

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

Guardo com orgulho

O título de honra ao mérito que me foi dado pela Câmara de Vitória, por atender crianças autistas. É uma das minhas grandes causas. Amo todas.

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

Não dou, não vendo e não troco

Quando mudei para São Paulo para me especializar na Universidade de São Paulo, tinha este panfleto na porta, no primeiro dia de aula. Guardo até hoje.

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

Minha coleção

Tenho uma coleção de jalecos com a doutora Angel. Ajudo nos desenhos e modelos. Este foi o primeiro da nossa coleção “Super-Heróis”, assinada por mim. Hoje nós temos quase todos os personagens.

Abrindo o baú Crédito: Marcelo Prest

Presente inesquecível

O quadro que ganhei de uma grande amiga, a Fê, num dia qualquer. Todos os dias eu olho para ele e me lembro do quão importante é termos a liberdade de sermos exatamente como queremos ser.