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Moda

Louis Vuitton leva suas mulheres para uma viagem intergaláctica

A grife encerrou a Semana de Moda de Paris com uma passarela futurista montada no Cour Carré do Louvre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 13:13

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 13:13

Encerrando a Semana de Moda de Paris, a Louis Vuitton montou no Cour Carré do Louvre a passarela de sua apresentação do verão 2019. Tendo a pirâmide de vidro como fundo, levou a plateia para uma viagem por outras galáxias, com muitos elementos de ficção científica e perfume futurista, duas paixões do estilista Nicolas Ghesquière.
Suas propostas para esse amanhã que chegará em breve - a partir do começo do ano que vem às lojas - incluem jaquetas e camisas com mangas bufantes de efeito sanfonado na altura do antebraço, vestidos-casulo com recortes geométricos, um blazer esportivo com lapela em forma de origami e fechamento de zíper, vestidos perfurados e blusas que vestiriam uma tripulação pra lá de fashion em Star Trek.
Permeando essas peças mais conceituais, muitos acessórios (de bolsinhas baú a uma em forma de disco-voador, passando por peças mais clássicas em versões coloridas) e conjuntos (separates) que podem ser facilmente assimilados pelas ruas e pela consumidora da grife. Entre eles estão peças em tricô com babados metalizados e canutilhos bordados, as blusas e vestidos estampados com paisagens de mundos imaginários e peças utilitárias, como jaquetas e calças cargo.

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