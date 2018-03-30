Livro ensina a 'viver até os 200'; boneca traz acessórios marcantes

Capa do livro que ela lançou em março Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 96 anos a fashionista, decoradora e socialite norte-americana lançou no início de março o seu novo livro, Iris Apfel: Ícone por Acidente ou Accidental Icon, em inglês, no qual revela detalhes do mundo da moda e do design.

A obra, segundo o portal WWD, não é autobiográfica, tampouco foca as memórias de Apfel, mas fala sobre o seu cotidiano, dicas de estilo, histórias engraçadas e outros tópicos que misturam o passado com o futuro de forma irreverente. Não queria mais um coffee-table book e também não queria fazer um livro de memórias, muito menos algo de como fazer isso ou aquilo. Afinal, não é da minha conta como você se veste ou o que escolhe para colocar na decoração da sua casa. Por isso, a publicação é voltada para uma geração curiosa, atenta aos detalhes e que não se prende às dicas de estilo, resume Iris em comunicado oficial. O livro traz muitos insights para deixar o dia a dia mais prático e leve, a começar pela divertida e última seção do livro: Como Viver até 200.

Apfel não para. Recheado de fotos e memórias, a novidade é só um detalhe do que vem por aí na vida agitada da socialite, que também vai ganhar uma boneca Barbie inspirada nela. Ela ganha cabelos mais curtos, um casaco volumoso, muitos colares e os óculos gigantes ao estilo de Apfel. A boneca será a primeira de uma série e tem lançamento previsto para setembro deste ano. A empresa americana revelou ainda uma segunda boneca, que não estará à venda, esta criada à imagem e semelhança da musa inspiradora, vestindo o mesmo terno Gucci que a fashionista veste na capa de seu livro. Eu preciso me animar, me agitar, caso contrário eu não tenho nada pra fazer, diz ela sobre suas muitas atividades.