'Livrai-nos do mal'. Confira o texto de Manoel Rocha

Para ter Fé na vida Crédito: rawpixel/ Unsplash

Se você pensa que o mundo todo é bom, melhor rever seus conceitos. O bem está, geralmente, relacionado com a reverência à felicidade, ao desenvolvimento humano e à moral, que é a regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal, enquanto o mal se relaciona com os sentimentos contrários. O bem se refere aos aspectos considerados moralmente positivos e o mal aos negativos.

O bem também pode ser entendido como tudo que está em conformidade com a lei de Deus e a dos homens. Aprendemos que não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Esta é a regra da reciprocidade ou da solidariedade.

Mesmo correntes religiosas, diversas ao catolicismo, reconhecem que existem dois poderes opostos: o bem e o mal. Acreditam que o mal é um poder independente que não foi criado pelo Deus bom e nem subordinado a ele; o universo é um campo de batalha entre essas duas forças e tudo que acontece no mundo é parte dessa batalha.

Fica difícil explicar, para quem tem fé em Deus todo-poderoso e bom, como Ele permite que exista o mal no mundo, porque há sofrimento e acontecem coisas ruins com pessoas boas. A explicação aceita é que Deus dotou os humanos do livre-arbítrio permitindo que escolham entre o bem e o mal. Fala-se, ainda, que aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal e que tudo que nos acontece pode ter o seu lado bom.

Em um conceito filosófico, a bondade pode representar a esperança de que o amor natural seja contínuo, expansivo e abrangente. Num contexto religioso, é desta esperança que deriva um importante conceito de Deus, como uma infinita projeção de amor, manifesta como bondade na vida das pessoas. Em outros contextos, o bem é visto como algo que produz as melhores consequências na vida das pessoas, especialmente em relação a seus estados de bem-estar.





Mas o que é o bem e o que é o mal? O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal? Por serem avaliações subjetivas, devem ser contextualizadas, para se chegar ao entendimento do que é o bem e o que é o mal. É difícil quantificar um mal maior ou menor, pois depende do ponto de vista e do contexto em que está inserido. Por exemplo, um roubo, que deveria ser considerado moralmente errado por quem o cometeu, pode não o ser por outra pessoa.

Quem recebe benefícios de quem rouba, mata, trafica, corrompe, pode e, geralmente, considera que aquele seu benfeitor está fazendo o bem. Mas, quem se aproveita do mal, dele tira partido e o aprova, age como se o tivesse praticado, como um cúmplice do mal.





Ser do bem não é só não praticar o mal. Desejar o mal ou a omissão em relação a ele, também é um mal. O bem se manifesta através de atitudes, da prática e todos encontrarão oportunidade de praticá-lo no dia-a-dia, em pequenos ou grandes atos, conforme os seus valores éticos, morais e religiosos.





É bom lembrar que praticar o bem não é somente ajudar o próximo sempre que as circunstâncias nos permitirem; é, também, ajudar a nós mesmos. Não alimentar as correntes do mal é uma das inúmeras formas de fazer o bem; cada um escolhe as suas, conforme os seus entendimentos e valores.