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Moda

Literatura de cordel e obra de J. Borges inspiram verão da Iódice

Em sua nova coleção, a marca promove uma viagem pelo mundo dos cordéis

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 17:05
As estampas da coleção relembram as obras da literatura em cordel Crédito: Reprodução/ Instagram
Cordelista e um dos maiores xilogravuristas populares do Brasil, o pernambucano J. Borges e sua obra são inspiração do verão 2019 da Iódice, que nessa estação promove uma viagem pelo mundo dos cordéis.
Nas roupas, feitas com tecidos naturais, seda, jeans e crepe, as texturas e relevos das gravações em madeira estampam peças com pétalas, barco e sereia, por exemplo. Outros destaques são as os vestidos e saias midi, os jeans com silhuetas variadas (skinny, flare, pantacourt, retos) e as peças com motivos florais e geométricos.

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