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Linguagem corporal: entenda como as expressões podem ajudar na rotina

Luciana Almeida responde à dúvida do leitor para a Revista.AG e esclarece que as mensagens transmitidas com corpo podem dizer muito mais do que as palavras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 16:19

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 16:19

A linguagem corporal pode facilitar a comunicação no dia-a-dia Crédito: Unsplash
PERGUNTA: JOÃO
"Cheguei à conclusão de que preciso aprender a me relacionar melhor com as pessoas. Em algumas situações, não demonstro exatamente o que gostaria"
Gosto deste texto judaico: O bem-estar na vida obtém-se com o aperfeiçoamento da convivência entre os homens.
Não nascemos prontos e aperfeiçoar o relacionamento é um exercício diário para quem quer obter conexões positivas e enriquecedoras na vida.
Uma grande aliada para a construção de bons relacionamentos é a linguagem corporal, poucas pessoas se dão conta da importância deste tipo de comunicação. E para quem quer se aprofundar mais no assunto, indico um livro de fácil leitura: O Corpo Fala  A linguagem silenciosa da comunicação não verbal.
A linguagem corporal constitui o conjunto de todas as expressões e comportamentos do corpo. Ela agrupa as mensagens que você transmite além daquilo que você diz com palavras.
E o interessante é que, quase sempre, não nos damos conta desse comportamento onde o gesto pode revelar muito sobre os nossos sentimentos e a nossa personalidade.
Adotar as ações adequadas pode facilitar muitos aspectos, pessoais e profissionais, de nossa vida. Algumas dicas: tenha uma postura correta; cuide do tom de voz; fixe o olhar no interlocutor; respire profundamente para ter uma linguagem corporal adequada; mantenha os braços descruzados; faça uma boa primeira impressão com um aperto de mão; ouça com atenção; sorria para as pessoas; olhe para todos os participantes da conversa.
Atitudes negativas, como a arrogância e o preconceito, também são exteriorizadas involuntariamente. Quando tomamos consciência disso, podemos rever valores e viver de uma maneira mais harmoniosa.
Até a próxima!

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