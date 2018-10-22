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Lilly Sarti coloca supermodelos em desfile no coração de São Paulo

No Farol Santander, um dos marcos arquitetônicos da cidade desfilaram as tops Isabeli Fontana, Carol Trentini, Carol Ribeiro e Shirley Mallmann
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 20:14

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 20:14

A peças desfiladas trouxeram um ar de boho chique para a coleção Crédito: Reprodução/ Instagram @lillysartibrand
A estilista Lilly Sarti olhou para sua história e o estilo pessoal de sua mãe para criar a coleção de inverno da grife que leva seu nome. "Fizemos uma reflexão de nossa história, de comportamento até referências, olhamos para dentro da nossa família e principalmente nossa mãe, Sofia", conta.
O resultado foi uma coleção que navega dentro do universo dos anos 1980, brincando com o estilo folk (com jaquetas de franjas, lenços no pescoço e chapéus de abas largas) e o boho chique, que é uma das características da grife.
Peças em alfaiataria, couro e pele (fake) fizeram um contraste com o despojamento do jeans e do moletom - tudo com formas amplas. Os calçados foram feitos a partir de resíduos de couro e plástico reciclado e a estilista prezou por materiais naturais para suas criações.
Tudo isso foi apresentado no domingo, 21, no coração de São Paulo, sob o Farol Santander, um dos marcos arquitetônicos da cidade. Entre o time de modelos estavam as tops Isabeli Fontana, Carol Trentini, Carol Ribeiro e Shirley Mallmann.
Os calçados tem um material alternativo, que desenvolvemos no sul, o solado é feito de resíduo de sapatos como couro e plástico reciclado, tudo misturado. Fica lindo. A coleção é toda feita de materiais naturais.

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