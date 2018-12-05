Letícia Salgado abre seu baú para a Revista.AG

Este verão não será igual ao que passou. Pelo menos para Letícia Salgado, 36 anos, que abriu recentemente o Casa Graviola, em Vitória, com as amigas Lorena Cota e Aline Preste. O restaurante é um sucesso no Rio de Janeiro. Conheci o Graviola numa sexta-feira 13. Fui visitar minha melhor amiga, a Lorena, que tinha acabado de ser transferida para o Rio de Janeiro. Fomos à praia, alugamos uma bike e partimos para o restaurante no Leblon. Amamos o lugar, a comida e o atendimento. Na segunda-feira seguinte recebemos uma ligação e assinamos contrato 45 dias depois, conta.
Os pratos - saudáveis e cheios de sabores - são preparados com alimentos orgânicos e de produtores locais. Não precisamos adaptar o cardápio, porque o perfil de comida do capixaba é muito próximo ao do carioca, conta ela que nunca pensou em ter um restaurante. Adoro comer, porém não sou boa de cozinha. O que me une ao Graviola são os propósitos afins: espalhar amor, seja cozinhando, seja abrindo um negócio, seja dando emprego a 16 famílias, seja atendendo com carinho. Letícia também trabalha com desenvolvimento pessoal, adora viajar, já morou na Argentina e em Malta e ama praia. Tenho tanto amor à praia, que passar em frente já me acalma. Tenho bolsa de praia montada e pronta para ir a qualquer hora.
DEVOÇÃO
Sou devota de Cosme e Damião e em todas as minhas orações, abaixo de Deus, eles estão presentes. Tenho imagem deles em cada uma das minhas duas casas.
HERANÇA
Quando minha avó faleceu, houve uma divisão dos seus pertences entre os filhos. Meu pai ficou com alguns e, surpreendentemente, a aliança de casamento dela fazia parte. Esta joia veio de presente para mim e quero um dia passar para minhas filhas.
NÃO DOU, NÃO VENDO E NÃO TROCO
O anel que ganhei da minha mãe na minha época de debutante. A peça representa todo o carinho dela em me dar algo que ficasse comigo sempre.
COLEÇÃO
Como viajo muito, cada país que vou compro um copo de tequila que represente a cultura local. Eles me remetem aos momentos que vivi nos países que fui.
GUARDO COM CARINHO
Em uma das minhas viagens, comprei três budas em miniatura. Eles representam cada uma de nós que formamos a sociedade no restaurante: eu, Lorena Cota e Aline Preste. Representa nossa amizade e união.
EU ADORO
O quadro de madeira com os dizeres Onde você investe seu amor você investe sua vida, que compõe a decoração do restaurante,
representa minha essência.