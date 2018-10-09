Leitora ganha quarto de bebê decorado

Não é novidade por aqui. Já fizemos um quarto de bebê. Mas cada família tem a sua personalidade e cada criança ganha o seu cantinho especial para chegar ao mundo. Desta vez, quem nos chamou foi a leitora Mayara. A poucos meses da chegada do Kauan, o quarto dele ainda se encontrava como uma tela em branco. Ao deparar com um quarto vazio, apenas com uma cortina no local, o desafio foi ainda maior. Como preencher o espaço de forma nada clichê? Queria fugir dos temas comuns para bebês e agradar a leitora, e a inspiração para a partida projetual veio do tangran  um quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças, chamadas tans: são 2 triângulos grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo.