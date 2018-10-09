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De cara nova

Leitora ganha quarto de bebê decorado

A arquiteta e decoradora Fernanda Julião, que assina a coluna De Cara Nova, na Revista.ag, montou o ambiente a partir do pedido de Mayara, que estava a poucos meses da chegada do filho Kauan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 20:14

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 20:14

A inspiração para o projeto do quarto veio do tangran - um quebra-cabeças geométrico chinês formado por sete peças Crédito: Fernanda Julião
Não é novidade por aqui. Já fizemos um quarto de bebê. Mas cada família tem a sua personalidade e cada criança ganha o seu cantinho especial para chegar ao mundo. Desta vez, quem nos chamou foi a leitora Mayara. A poucos meses da chegada do Kauan, o quarto dele ainda se encontrava como uma tela em branco. Ao deparar com um quarto vazio, apenas com uma cortina no local, o desafio foi ainda maior. Como preencher o espaço de forma nada clichê? Queria fugir dos temas comuns para bebês e agradar a leitora, e a inspiração para a partida projetual veio do tangran  um quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças, chamadas tans: são 2 triângulos grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo.
A poucos meses da chegada do Kauan, o quarto do bebê ainda se encontrava como uma tela em branco, para o desespero de Mayara, que acionou a coluna. Crédito: Fernanda Julião
Utilizando todas essas peças sem sobrepô-las, podemos formar várias figuras, e sabemos como é importante estimular a criança a conhecer as cores e as formas presentes em todos os objetos que compões o universo.
A tradução desta ideia se aplicou em uma superfície branca através das cores. Sim, cores, tinta, pincel e um bom pintor trouxeram identidade, personalidade e sensações para esse quarto. Partindo das cores marcantes, todo mobiliário seguiu de forma neutra e os detalhes foram pontuados de azul marinho, com um kit berço e enxoval de bebê superdelicados executado pela Daniela Volkers. Mais do que fazer o projeto é pensar no futuro para quem projetamos e executamos. 
QUEM FEZ A DIFERENÇA
Diones Acabamentos e pintura: (27)99900-5482
Ótima Atacado: Distribuidor da Sherwin Williams no Espírito Santo:
Tintas: SW 7022 Alpaca (acrílico fosco)/SW 6380 Humble Gold (acrílico fosco)/SW 6237 Dark Night
Terrali Móveis Planejados: Roni (27) 99861-5214
Divulg Print: Regimar (27) 99664-3274
Kit berço e enxoval de bebê Daniela Luiza Volkers (27)99848-9139/ 99782-5898
Equipe colaboradora: Mariany Loubach, Fernanda Julião, Camila Ribeiro, Bruno Carvalho e Sandra Julião
CARO LEITOR;
Uma vez por mês, escolhemos um cantinho para ficar De Cara Nova. Mande a foto do espaço que você deseja mudar e sua história. Quem sabe seu ambiente não aparece novinho em folha em nossas páginas? Envie para o e-mail: [email protected]

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