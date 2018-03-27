Abrindo Baú

Laura Perim abre seu baú para a Revista.Ag

A artista plástica contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus objetos favoritos

Publicado em 27 de Março de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 20:14
Foi após a cirurgia bariátrica, há quatro anos, que a artista plástica Laura Perim mudou o rumo da vida. Trabalhava na área de vendas e consultoria empresarial e treinamentos e quando saí da empresa estava num período de relação complicada com a comida e comigo. Pesava 120 quilos e tinha acabado de fazer uma bariátrica, estava aprendendo a viver sem as muletas da comilança e desempregada. Da necessidade surgem as ideias. Foi nesse período que ela decidiu empreender com o restaurante Doca 183, point no Centro de Vitória. É espaço com um cardápio variado, sem usar produtos industrializados, opções com cara de gordas mas que, pela qualidade dos produtos, ficam bacanas no padrão nutricional. Neste espaço reúno o que eu gosto: arte, música, comida e gente, conta ela que aprendeu a cozinhar com a avó e é uma cozinheira de mão cheia. Eu ia à casa dela e sempre tinha bolo. Então comida, pra mim, representa acalento, chamego, agrado. Laura tem 42 anos, um companheiro há sete anos, um filho, dois enteados e um neto de 4 anos. E na horas de folga ela adora ler. Especialmente romances. E adoro filme de assassinato, quanto mais serial killer, melhor, conta rindo.
Guardo com carinho
O xale, que era da minha bisavó. Ganhei de presente da minha avó e uso pouco porque tenho medo de perder.
Não dou, não vendo e não troco
A escultura de cachorro. Ficava na casa dos meus avós, e a gente não podia brincar com ela. Hoje fica na minha casa.
Achado
Adoro comprar tudo que é referente ao Oriente. Sempre fui apaixonada pela cultura de lá. Esta peça fica pendurada na cortina da minha casa.
Inspiração
É representada pela foto do meu avô,
falecido há 20 anos. É a pessoa que mais admiro, principalmente pela sua
trajetória.
Memória afetiva
Os brigadeiros são a lembrança mais antiga de uma memória afetiva. Sou bariátrica e acabei no ramo da
comida porque cresci sendo agradada com comida.
Aprendizado
O livro, que li a primeira vez na adolescência, e depois li várias vezes. Ele me acompanha há alguns anos. Foi o
melhor que já li.
 

