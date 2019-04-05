Laura Carpi abre seu baú para a Revista.Ag

Os acessórios criados pela designer Laura Carpi, de 34 anos, fazem o maior sucesso em todo o Brasil. Formada em Design de Moda e morando em Vitória, ela está à frente da Ylla, marca que tem fábrica no Rio de Janeiro. “Desde criança sabia que meu negócio era acessório. Não faço peças fast-fashion, não acredito nessas limitações! Faço peças para que a minha cliente as tenha por muito tempo, que elas contem histórias”, diz sobre as bijoux que cria. Sua primeira peça foi o desenho de uma boca, uma coleção cápsula inspirada em Dali, já com a proposta de ser cool e ter personalidade. “Tivemos a sorte de ter 13 peças na novela ‘Totalmente Demais’, da TV Globo. Ficamos por vários meses entre as peças mais pedidas da novela”. Laura conta que não tem um processo de criação. Ela cria quando algo a desperta causando motivação, desejo ou empolgação. Também não gosta de definir a marca como sendo de uma região. “Ela é brasileira com berço na Lapa, no Rio de Janeiro. Foi lá que comecei há 14 anos”, conta a designer que é apaixonada por praia. “Foi numa que conheci meu marido. Guarapari estará pra sempre nas minhas melhores lembranças, foram décadas inesquecíveis que passei com minha família”.