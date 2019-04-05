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Memórias

Laura Carpi abre seu baú para a Revista.Ag

A designer reviveu lindos momentos através de seus objetos favoritos

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 19:49

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

05 abr 2019 às 19:49
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Os acessórios criados pela designer Laura Carpi, de 34 anos, fazem o maior sucesso em todo o Brasil. Formada em Design de Moda e morando em Vitória, ela está à frente da Ylla, marca que tem fábrica no Rio de Janeiro. “Desde criança sabia que meu negócio era acessório. Não faço peças fast-fashion, não acredito nessas limitações! Faço peças para que a minha cliente as tenha por muito tempo, que elas contem histórias”, diz sobre as bijoux que cria. Sua primeira peça foi o desenho de uma boca, uma coleção cápsula inspirada em Dali, já com a proposta de ser cool e ter personalidade. “Tivemos a sorte de ter 13 peças na novela ‘Totalmente Demais’, da TV Globo. Ficamos por vários meses entre as peças mais pedidas da novela”. Laura conta que não tem um processo de criação. Ela cria quando algo a desperta causando motivação, desejo ou empolgação. Também não gosta de definir a marca como sendo de uma região. “Ela é brasileira com berço na Lapa, no Rio de Janeiro. Foi lá que comecei há 14 anos”, conta a designer que é apaixonada por praia. “Foi numa que conheci meu marido. Guarapari estará pra sempre nas minhas melhores lembranças, foram décadas inesquecíveis que passei com minha família”.
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Guardo com carinho
A caixinha Capri, uma lembrança que guardo há muitos anos, da minha tia, pela memória das nossas raízes.
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Inspiração
O colar cantil. Eram as bijoux mais incríveis, as da minha mãe, que sem dúvidas me influenciaram profundamente até aqui.
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Não dou, não vendo e não troco
O relógio do meu pai. Não me lembro de ter visto meu pai sem ele.
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Inesquecível
As alianças, que custaram R$ 10,00. Queríamos mesmo era casar, nenhum dos dois se preocupou muito com o protocolo. Compramos as alianças duas horas antes do noivado e, claro, guardo com maior amor do mundo!
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Presente que adoro
O meu buquê de casamento. Foi todo de bijoux, cheio de significados e com uma pequena foto do meu pai nele. Presente surpresa, da minha amiga, designer e madrinha.
Abrindo o baú com Laura Carpi Crédito: Tássila Costa
Herança
Os pingentes que meu pai ganhou do meu avô quando tinha 16 anos. Depois meu pai me deu porque eu já amava um pingente com motivo!
 

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