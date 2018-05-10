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Celebridades

Kim Kardashian será homenageada por seu poder de influência na moda

A influencer receberá homenagem na tradicional premiação da moda norte-americana, o CFDA Fashion Awards
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 20:18

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 20:18

Kim ganhará prêmio por sua influência na moda Crédito: Reprodução/Instagram
A mais tradicional premiação da moda norte-americana, o CFDA Fashion Awards vai contar com duas inovações em sua edição 2018. Será a primeira a ser realizada fora de Manhattan - no Brooklyn Museum, em 4 de junho - e também a homenagear uma influenciadora, Kim Kardashian West, no caso.
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Organizada pelo Council of Fashion Designers of America, o conselho de estilistas norte-americanos, a ideia de premiar uma influencer veio de ninguém menos que o designer Tommy Hilfiger, numa reunião da diretoria da instituição. "Se você pensa nos influenciadores e em como elas mudaram a indústria, acho que tínhamos que reconhecer isso", teria dito. Os demais integrantes do conselho rapidamente acataram a ideia concordando que Kim impactou brutalmente seus negócios.
Assim, a empresária casada com o músico Kanye West se junta a Naomi Campbell, Donatella Versace, Carolina Herrera, Diane von Furstenberg e Narciso Rodriguez, outros homenageados deste ano.

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