Kim Kardashian será homenageada por seu poder de influência na moda

Kim ganhará prêmio por sua influência na moda Crédito: Reprodução/Instagram

A mais tradicional premiação da moda norte-americana, o CFDA Fashion Awards vai contar com duas inovações em sua edição 2018. Será a primeira a ser realizada fora de Manhattan - no Brooklyn Museum, em 4 de junho - e também a homenagear uma influenciadora, Kim Kardashian West, no caso.

Organizada pelo Council of Fashion Designers of America, o conselho de estilistas norte-americanos, a ideia de premiar uma influencer veio de ninguém menos que o designer Tommy Hilfiger, numa reunião da diretoria da instituição. "Se você pensa nos influenciadores e em como elas mudaram a indústria, acho que tínhamos que reconhecer isso", teria dito. Os demais integrantes do conselho rapidamente acataram a ideia concordando que Kim impactou brutalmente seus negócios.