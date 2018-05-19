Kate Middleton repete vestido no casamento real

Kate Middleton é uma das fashionistas que não se importa em repetir roupas e está sempre mostrando que é possível reciclar suas roupas com muito estilo. Para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que ocorreu no sábado, 19, ela escolheu um vestido que já havia usado em outras duas oportunidades: no batizado de Charlotte, em 2016, e no aniversário da rainha Elizabeth II no mesmo ano.