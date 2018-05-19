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"Reciclagem"

Kate Middleton repete vestido no casamento real

Para a união de seu cunhado, o príncipe Harry, com Meghan Markle, ela usou modelo da Alexander McQueen

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 16:00
Frequentemente Kate Middleton aparece em eventos públicos com roupas que ela já havia usado anteriormente Crédito: Reprodução/Twitter
Kate Middleton é uma das fashionistas que não se importa em repetir roupas e está sempre mostrando que é possível reciclar suas roupas com muito estilo. Para o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, que ocorreu no sábado, 19, ela escolheu um vestido que já havia usado em outras duas oportunidades: no batizado de Charlotte, em 2016, e no aniversário da rainha Elizabeth II no mesmo ano.
A peça em questão é um vestido branco midi com mangas longas e decote geométrico da grife britânica Alexander McQueen (a mesma que Kate usou em seu próprio casamento). Para completar o look, ela escolheu um chapéu branco decorado com duas rosas.

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