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Abrindo Baú

Juliana Ferrari abre seu baú para a Revista.AG

A publicitária contou um pouco mais sobre sua carreira, novos planos, e ainda exibiu seus objetos favoritos

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:39
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
O ano 2018 foi de muitas realizações na vida da publicitária Juliana Ferrari, de 38 anos. Natural de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, ela se mudou ainda nova para estudar em Vitória. Trabalhou em empresas de comunicação, inclusive na Rede Gazeta, e hoje alça voos em São Paulo. Como reconhecimento de seu trabalho como gerente de Comunicação na Avon, recebeu o Prêmio Aberje que elegeu os Comunicadores do Ano, uma homenagem concedida a profissionais que se destacaram ao longo do ano no exercício de suas funções dentro e fora das organizações a que pertencem.
Eu me senti muito honrada em estar entre os 10 melhores. Foi um reconhecimento por uma jornada. Saí de Colatina muito cedo, morei sozinha. O que vem fácil vai fácil, o sucesso tem que ser conquistado, disse. Casada e mãe de dois filhos  o pequeno Lorenzo, de 4 anos, e a linda Laura, de 2 , ela se prepara para passar o Natal em família aqui no Estado. Espero para este Natal uma reconexão com as melhores coisas da minha vida, que são a minha família e os meus filhos. Este ano foi espetacular pra mim. Tenho muito o que agradecer, afirmou.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
NÃO DOU, NÃO VENDO E NÃO TROCO
"Foi uma grande honra ser reconhecida como Profissional de Comunicação do Ano do Prêmio Aberje 2018. Este troféu aí está guardado com chave de ouro!"
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
COLEÇÃO
Desde que meus filhos, Lorenzo (4) e Laura (2) nasceram, comecei a colecionar photobooks de cada momento da vida deles. Em tempos tão digitais, nada como materializar um sorrisão destes para toda a família!
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
DEVOÇÃO
Meus pais são muito católicos, e eu cresci na igreja. Sempre recebo terços de presentes de amigos de todo o mundo! Esta linda capelinha foi feita à mão pela minha sogra, Beth, para guardar imagens de santos e o símbolo do Espírito Santo para nos proteger.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
HERANÇA
O maior legado que meus pais, Edeomir e Delfina Ferrari, deixaram para mim e para meus irmãos, Luciano (41) e Lucas (30), foi o investimento em educação. Com apoio deles, eu me formei com Comunicação Social na Ufes, fiz MBA em Marketing na FIA/USP e me especializei na UCI (Universidade da Irvine/Califórnia).
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
NÃO SAIO SEM
Não consigo sair de casa sem batom. É um item essencial que não deixa a minha bolsa. Tenho tantos que parece uma coleção de todas as cores.

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