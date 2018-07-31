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Abrindo Baú

Júlia Bottecchia abre seu baú para a Revista.Ag

Ela conversou com o repórter Guilherme Sillva sobre sua carreira, novos planos e exibiu seus objetos favoritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 19:07

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 19:07

Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
Júlia Bottecchia, 26 anos, cresceu sonhando em trabalhar na Organização das Nações Unidas (ONU) ou num emprego em que pudesse mudar o mundo. Formou-se em Relações Internacionais e, durante a faculdade, trabalhou em multinacionais dentro e fora do país. Quando fui morar na Alemanha, vi o quanto as pessoas se importavam com o lixo que produziam e como tudo lá é reciclado e nada é simplesmente jogado fora. Achei digno de uma evolução, conta. Foi nesse momento que a história de consumo consciente começou em sua vida.
Hoje ela está à frente do brechó Desapegue, em Vitória, que tem como objetivo incentivar as pessoas a desapegarem de peças de roupas em desuso e apoiar produtores locais através da loja compartilhada. Acredito em nova formas de relação e consumo. Precisamos nos questionar de onde veio o produto e de que forma ele foi feito. Fomos criados e educados a consumir muito mais do que realmente precisamos e está na hora de parar, comenta ela, que sonha em levar seu projeto para outros estados e países. O Desapegue é um local de encontro entre moda, arte, gastronomia, comportamento e música. Julia adora praia e, entre os sonhos ainda não realizados, está o de velejar o mundo. Ainda dá tempo, diz com sorriso no rosto.
Conheça os objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
 
Um vício
É viajar. Por isso o mapa do mundo. Para mim é a raspadinha de gente grande. Nele consigo raspar todos os países aonde já fui.
Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
 
Guardo com carinho
O livro Moda com Propósito, de André Carvalhal. Meu primeiro contato com a moda consciente. André também se tornou um amigo querido.
Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
 
Está sempre comigo
A Polaroid. Gosto de registrar momentos, pra ficar revelados para sempre.
Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
 
Não dou, não vendo e não troco
A ecobag, primeiro produto do Desapegue e passo inicial para aderir ao consumo consciente. Ela faz a gente reduzir milhões de plásticos.
Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
 
Adoro
O vinil do Silva. Adoro coisas vintage e à moda antiga. Este foi o meu primeiro vinil e de quebra de um artista capixaba.
Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação
 
Herança
A blusa da minha avó feita por ela mesma. Deve ter mais de 30 anos. Minha avó morreu no mesmo dia que minha mãe soube que estava grávida de mim.

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