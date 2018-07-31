Júlia Bottecchia abre seu baú para a Revista.Ag

Conheça alguns dos objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação

Júlia Bottecchia, 26 anos, cresceu sonhando em trabalhar na Organização das Nações Unidas (ONU) ou num emprego em que pudesse mudar o mundo. Formou-se em Relações Internacionais e, durante a faculdade, trabalhou em multinacionais dentro e fora do país. Quando fui morar na Alemanha, vi o quanto as pessoas se importavam com o lixo que produziam e como tudo lá é reciclado e nada é simplesmente jogado fora. Achei digno de uma evolução, conta. Foi nesse momento que a história de consumo consciente começou em sua vida.

Hoje ela está à frente do brechó Desapegue, em Vitória, que tem como objetivo incentivar as pessoas a desapegarem de peças de roupas em desuso e apoiar produtores locais através da loja compartilhada. Acredito em nova formas de relação e consumo. Precisamos nos questionar de onde veio o produto e de que forma ele foi feito. Fomos criados e educados a consumir muito mais do que realmente precisamos e está na hora de parar, comenta ela, que sonha em levar seu projeto para outros estados e países. O Desapegue é um local de encontro entre moda, arte, gastronomia, comportamento e música. Julia adora praia e, entre os sonhos ainda não realizados, está o de velejar o mundo. Ainda dá tempo, diz com sorriso no rosto.

Conheça os objetos favoritos de Júlia Crédito: Divulgação





Um vício

É viajar. Por isso o mapa do mundo. Para mim é a raspadinha de gente grande. Nele consigo raspar todos os países aonde já fui.

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Guardo com carinho

O livro Moda com Propósito, de André Carvalhal. Meu primeiro contato com a moda consciente. André também se tornou um amigo querido.

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Está sempre comigo

A Polaroid. Gosto de registrar momentos, pra ficar revelados para sempre.

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Não dou, não vendo e não troco

A ecobag, primeiro produto do Desapegue e passo inicial para aderir ao consumo consciente. Ela faz a gente reduzir milhões de plásticos.

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Adoro

O vinil do Silva. Adoro coisas vintage e à moda antiga. Este foi o meu primeiro vinil e de quebra de um artista capixaba.

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Herança