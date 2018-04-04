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Nova era

John Galliano abandona o uso de pele na Maison Margiela

O estilista ainda não revelou quando a mudança será efetivada na marca

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 18:57
Maison Margiela Crédito: Reprodução/Instagram @maisonmargiela
O estilista britânico John Galliano acaba de anunciar que não usará mais pele em suas criações para a Maison Margiela, marca da qual é diretor criativo desde 2014. Além da grife de origem belga, outras etiquetas de luxo também abandonaram recentemente o uso do material, como Versace, Gucci e Tom Ford.
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Galliano afirmou que a decisão foi tomada depois de um encontro com o vice-presidente do People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), organização que luta pelos direitos dos animais, em Saint Tropez.

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