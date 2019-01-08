João Sabiá abre seu baú para a Revista.AG

Abrindo o Baú com João Sabiá Crédito: Divulgação

João Luiz de Oliveira Cunha, o João Sabiá, ficou conhecido do grande público ao participar, em 2004, do reality musical Fama. De lá para cá, o sucesso só aumentou. “Após minha participação no programa Fama, me convidaram para um teste sem muito compromisso. Nunca havia feito nada como ator. Passei no teste e comecei minha carreira na minissérie ‘Hoje é dia de Maria’”, conta. Na minissérie, a primeira cena gravada foi com Fernanda Montenegro. “Poder conviver, ensaiar e atuar com ela, sem ter um passado como ator, foi algo incrível, mágico e fundamental para o que eu viveria pela frente. Como teríamos que cantar em cena, isso criou uma cumplicidade entre nós, pois minha experiência como cantor me permitiu trocar e aprender muito durante os ensaios”, conta.

Sabiá acaba de lançar seu novo disco, intitulado “João”, com 8 faixas, sendo 5 composições dele e outra 3 parcerias. “Eu produzi com músicos que gosto e admiro, é um álbum sincero”. Ele também está envolvido no projeto “Sala de Música Especial – 60 Anos de Bossa Nova”, ao lado de João Marcelo Bôscoli. “É uma série de encontros onde falamos e tocamos Bossa Nova. Tivemos o Toquinho como convidado na última edição e foi sensacional. Temos um trio como banda base e muitas histórias de bastidores”, conta ele que tomou gosto pela música através do pai. “Ele tocava violão e cantava. Além de gostar de comprar discos de MPB e música americana”, diz cheio de orgulho.

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Hobby

Gosto muito de ler, principalmente em viagens. Na minha última viagem li o livro “Hô-ba-la-la”, de Marc Fischer.

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Uso sempre

Uso muito fone de ouvido no meu dia a dia. Gosto de fazer atividades simples ouvindo música, como ir ao banco ou ao mercado.

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Guardo com carinho

Embora use muito as plataformas digitais para ouvir música, gosto também de ouvir discos de vinil na clássica vitrola. Continuo comprando discos e mantenho uma pequena discoteca em casa.

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Prazeres da vida

Moro em São Paulo perto de um parque, num bairro com várias ciclovias. Sempre que possível me locomovo de bicicleta, é um grande prazer.

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Não saio de casa sem