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Entrevista

João Sabiá abre seu baú para a Revista.AG

O cantor contou um pouco sobre sua carreira, novos planos e exibiu seus objetos favoritos

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 18:33

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 jan 2019 às 18:33
Abrindo o Baú com João Sabiá Crédito: Divulgação
João Luiz de Oliveira Cunha, o João Sabiá, ficou conhecido do grande público ao participar, em 2004, do reality musical Fama. De lá para cá, o sucesso só aumentou. “Após minha participação no programa Fama, me convidaram para um teste sem muito compromisso. Nunca havia feito nada como ator. Passei no teste e comecei minha carreira na minissérie ‘Hoje é dia de Maria’”, conta. Na minissérie, a primeira cena gravada foi com Fernanda Montenegro. “Poder conviver, ensaiar e atuar com ela, sem ter um passado como ator, foi algo incrível, mágico e fundamental para o que eu viveria pela frente. Como teríamos que cantar em cena, isso criou uma cumplicidade entre nós, pois minha experiência como cantor me permitiu trocar e aprender muito durante os ensaios”, conta.
Sabiá acaba de lançar seu novo disco, intitulado “João”, com 8 faixas, sendo 5 composições dele e outra 3 parcerias. “Eu produzi com músicos que gosto e admiro, é um álbum sincero”. Ele também está envolvido no projeto “Sala de Música Especial – 60 Anos de Bossa Nova”, ao lado de João Marcelo Bôscoli. “É uma série de encontros onde falamos e tocamos Bossa Nova. Tivemos o Toquinho como convidado na última edição e foi sensacional. Temos um trio como banda base e muitas histórias de bastidores”, conta ele que tomou gosto pela música através do pai. “Ele tocava violão e cantava. Além de gostar de comprar discos de MPB e música americana”, diz cheio de orgulho.
Abrindo o Baú com João Sabiá Crédito: Divulgação
Hobby
Gosto muito de ler, principalmente em viagens. Na minha última viagem li o livro “Hô-ba-la-la”, de Marc Fischer.
Abrindo o baú com João Sabiá Crédito: Divulgação
Uso sempre
Uso muito fone de ouvido no meu dia a dia. Gosto de fazer atividades simples ouvindo música, como ir ao banco ou ao mercado.
Abrindo o Baú com João Sabiá Crédito: Divulgação
Guardo com carinho
Embora use muito as plataformas digitais para ouvir música, gosto também de ouvir discos de vinil na clássica vitrola. Continuo comprando discos e mantenho uma pequena discoteca em casa.
Abrindo o Baú com João Sabiá Crédito: Divulgação
Prazeres da vida
Moro em São Paulo perto de um parque, num bairro com várias ciclovias. Sempre que possível me locomovo de bicicleta, é um grande prazer.
Abrindo o Baú com João Sabiá Crédito: Divulgação
Não saio de casa sem
Gosto de botar no papel algumas ideias e pensamentos. Tenho sempre por perto um caderno sem pauta para anotações diversas.

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