João Sabiá abre seu baú para a Revista.AG

João Luiz de Oliveira Cunha, o João Sabiá, ficou conhecido do grande público ao participar, em 2004, do reality musical Fama. De lá para cá, o sucesso só aumentou. “Após minha participação no programa Fama, me convidaram para um teste sem muito compromisso. Nunca havia feito nada como ator. Passei no teste e comecei minha carreira na minissérie ‘Hoje é dia de Maria’”, conta. Na minissérie, a primeira cena gravada foi com Fernanda Montenegro. “Poder conviver, ensaiar e atuar com ela, sem ter um passado como ator, foi algo incrível, mágico e fundamental para o que eu viveria pela frente. Como teríamos que cantar em cena, isso criou uma cumplicidade entre nós, pois minha experiência como cantor me permitiu trocar e aprender muito durante os ensaios”, conta.
Sabiá acaba de lançar seu novo disco, intitulado “João”, com 8 faixas, sendo 5 composições dele e outra 3 parcerias. “Eu produzi com músicos que gosto e admiro, é um álbum sincero”. Ele também está envolvido no projeto “Sala de Música Especial – 60 Anos de Bossa Nova”, ao lado de João Marcelo Bôscoli. “É uma série de encontros onde falamos e tocamos Bossa Nova. Tivemos o Toquinho como convidado na última edição e foi sensacional. Temos um trio como banda base e muitas histórias de bastidores”, conta ele que tomou gosto pela música através do pai. “Ele tocava violão e cantava. Além de gostar de comprar discos de MPB e música americana”, diz cheio de orgulho.
Hobby
Gosto muito de ler, principalmente em viagens. Na minha última viagem li o livro “Hô-ba-la-la”, de Marc Fischer.
Uso sempre
Uso muito fone de ouvido no meu dia a dia. Gosto de fazer atividades simples ouvindo música, como ir ao banco ou ao mercado.
Guardo com carinho
Embora use muito as plataformas digitais para ouvir música, gosto também de ouvir discos de vinil na clássica vitrola. Continuo comprando discos e mantenho uma pequena discoteca em casa.
Prazeres da vida
Moro em São Paulo perto de um parque, num bairro com várias ciclovias. Sempre que possível me locomovo de bicicleta, é um grande prazer.
Não saio de casa sem
Gosto de botar no papel algumas ideias e pensamentos. Tenho sempre por perto um caderno sem pauta para anotações diversas.