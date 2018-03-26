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Semana de moda

João Pimenta fará seu primeiro desfile feminino na SPFW

O estilista é conhecido por envolver elementos da moda masculina e feminina em suas criações e acredita na liberdade de expressão como objeto de transformação e evolução da moda

Publicado em 26 de Março de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 16:25
João Pimenta Crédito: Pinterest
A 45ª edição da São Paulo Fashion Week, marcada para ocorrer entre os dias 22 e 26 de abril está cheia de novidades como, por exemplo, a estreia das marcas Modem e Handred nas passarelas paulistas.
Quem também prepara um feito inédito para o evento é o veterano João Pimenta que irá apresentar pela primeira vez uma coleção de roupas para mulheres. "Vejo no mercado feminino uma possibilidade de evolução criativa que, muitas vezes, o mercado masculino não me dá. Tenho mão para a mulher, pois foi como eu comecei a trabalhar", declara ele em comunicado, se referindo aos primeiros anos de sua carreira, nos quais desenhou vestidos de noiva.
Pimenta é conhecido por seu trabalho com peças de alfaitaria, sempre bem cortadas, que misturam elementos da moda masculina com a feminina, brincando com gêneros, movimento que ele começou nos anos 1990, quando desfilava na Casa de Criadores.
Conjuntos de ternos com saias, por exemplo, sempre estão entre os looks de seus desfiles. "Durante todos esses anos de existência da marca vim fazendo um trabalho de junção dos gêneros. Hoje, vejo que o movimento sem gênero já conquistou seu espaço e vem ganhando cada vez mais o público", disse. "É um assunto totalmente embutido na moda e na sociedade."
Além da primeira coleção feminina de sua marca, o estilista também fará um desfile masculino. "Continuamos acreditando na liberdade de expressão e de experimentação, sabendo que o nosso cliente sempre consumirá nosso produto sem se preocupar para quem eles foram pensados. Agora, com mais opções para todos em nossas araras."

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