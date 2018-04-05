Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Jennifer Lopez anuncia sua primeira linha de maquiagem

A parceria é entre a cantora com a marca polonesa Inglot e deve chegar ao Brasil em breve

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 16:31
A cantora lança em parceria com a marca Inglot sua primeira linha de maquiagem Crédito: Divulgação Inglot
Com um histórico de sucesso na indústria da beleza, contabilizando entre outros feitos o lançamento de 24 fragrâncias e vendas de 2 bilhões de dólares no período de 20 anos, a atriz e cantora Jennifer Lopez ataca novamente - desta vez com sua própria linha de maquiagem.
Desenvolvida em parceria com a marca de cosméticos polonesa Inglot, sua coleção será lançada nos EUA no próximo dia 26 de abril e contará com cerca de 70 itens entre bases, batons, sombras, cílios postiços, blushes e pós bronzeadores em nudes e cores clarinhas, douradas e brilhantes, inspirado no visual J.Lo Glow.
O Brasil ainda não tem data para receber os produtos, mas a marca já possui uma conta no instagram, @inglot_brasil_official, e um site com aviso de que brevemente deve entrar no ar. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados