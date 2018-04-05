Jennifer Lopez anuncia sua primeira linha de maquiagem

A cantora lança em parceria com a marca Inglot sua primeira linha de maquiagem Crédito: Divulgação Inglot

Com um histórico de sucesso na indústria da beleza, contabilizando entre outros feitos o lançamento de 24 fragrâncias e vendas de 2 bilhões de dólares no período de 20 anos, a atriz e cantora Jennifer Lopez ataca novamente - desta vez com sua própria linha de maquiagem.

Desenvolvida em parceria com a marca de cosméticos polonesa Inglot, sua coleção será lançada nos EUA no próximo dia 26 de abril e contará com cerca de 70 itens entre bases, batons, sombras, cílios postiços, blushes e pós bronzeadores em nudes e cores clarinhas, douradas e brilhantes, inspirado no visual J.Lo Glow.