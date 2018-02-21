Jannifer Lawrence causa na pré-estreia de seu novo filme com longo Dior

A maquiagem leve e brilhante com seu messy hair completou o beauty look da atriz Crédito: mdemulher.abril.com.br

Jennifer Lawrence estava deslumbrante ao desfilar pelo tapete vermelho da pré estreia de seu novo filme, "Operação Red Sparrow", em Londres, na última segunda-feira. A atriz está promovendo seu novo longa metragem, que está previsto para estrear no Brasil no dia 1º de março.

O longo é parte da coleção primavera 2018 da Dior Crédito: mdemulher.abril.com.br

O vestido escolhido foi um longo e fluido de organza pintada à mão e lantejoulas de ouro pálido, além de um decote generoso e costas nuas. A peça é parte da coleção primavera 2018 da Dior, marca na qual a atriz é garota-propaganda.

A atriz brilhou com seu vestido deslumbrante Crédito: mdemulher.abril.com.br

Com maquiagem leve, gloss nude e muito brilho nas pálpebras, a atriz causou com seu cabelo messy (bagunçado) de cachos definidos, fechando o look no estilo livre e descontraído de Jennifer.

No filme, J Law vive uma bailarina russa que é requisitada a participar de um treinamento para se tornar uma espiã. Ela contracena com Joel Edgerton, seu par romântico na trama.