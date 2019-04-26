Inteligência do psicopata é uma mentira, diz neurocientista

ThrillerRepetindo o sucesso dos filmes, "Hannibal" é baseada na série de livros "Dragão Vermelho", de Thomas Harris, que conta a história do assassino canibal Hannibal Lecter. Crédito: Divulgação

O neurocientista Ricardo Oliveira da UniRio e do Instituto D'Or é um especialista na mente dos psicopatas. A ausência das chamadas emoções morais (a culpa e a pena) é a principal característica dos psicopatas. Mas, garante, ao contrário do que mostram muitos filmes, os psicopatas não são especialmente inteligentes. "Isso não é verdade", disse, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. "Uma minoria pequeníssima é inteligente, mas são esses que sobressaem."

O distúrbio afeta 3% dos homens e menos de 1% das mulheres. Oliveira fala nesta sexta-feira, 26, sobre o tema na Rio2C, a conferência sobre inovação na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Como definir um psicopata?

É uma coleção de achados. Entre os mais importantes estão a redução ou ausência das emoções morais - que são, essencialmente, a culpa e a pena, que formam a base da moral. Depois temos algumas outras características, mas que podem variar muito de pessoa para pessoa. Mentiras repetidas, a incapacidade de manter ocupações regulares (como escola e trabalho). Mas é importante deixar claro o seguinte: é preciso ter muito cuidado com isso, ou qualquer desafeto passa a ser um "psicopata". A psicopatia é um diagnóstico altamente técnico, não é intuitivo.

A psicopatia pode ser classificada como uma doença?

Depende de como você define doença. Num sentido estritamente médico, como falamos de pneumonia, meningite, não é uma doença. O que chamamos de doenças mentais, como esquizofrenia e depressão, são distúrbios pontuais. No caso da psicopatia, é um distúrbio de personalidade, não algo pontual. Agora, se consideramos a doença como uma condição biológica que te deixa em desvantagem, aí podemos dizer que sim, é uma doença.

Tem tratamento?

Não, não tem. Houve algumas tentativas, mas nada consistente. Mas há um outro grupo, o dos sociopatas, que é composto por indivíduos antissociais, mas que não têm a frieza, a ausência de emoções morais dos psicopatas, ou seja, não são casos tão graves.

Os psicopatas são inteligentes?

Isso é mentira. Existe essa mística de que o psicopata é inteligente. Mas não é verdade. A grande maioria é mau aluno, tem uma carreira acadêmica precária, briga com todo mundo, não consegue parar em nenhum emprego. Os psicopatas institucionais, os de colarinho branco, podem ficar alguns anos no topo, mas acabam caindo por causa do distúrbio. Ele dá tanto golpe que acaba sendo pego.

A psicopatia, ou essa ausência das emoções morais, tem uma origem genética?