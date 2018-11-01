Inspire-se com as fantasias das famosas para as festas de Halloween

O dia das bruxas é comemorado em 31 de outubro, mas as festas com o tema duram a semana inteira. E muito antes da data oficial nosso feed no Instagram já é bombardeado de fotos das celebridades, que costumam inovar nas fantasias a cada ano.

O clã Kardashian-Jenner já deu o que falar - como de costume- e as irmãs investiram em fantasias de anjo, vindas direto da passarela do desfile da Victoria Secrets.

Mas além disso, elas também ousaram em suas produções individuais. Kylie Jenner deu vida á boneca Barbie, em um ensaio de fotos com uma versão gigante da caixa da boneca, e depois se divertiu com as amigas em seus diversos sabores e cores do refrigerante Fanta, para curtir o aniversário da irmã, Kendall.

Kim se fantasiou de Pamela Anderson para a festa da irmã, Kendall, e gravou todos os momentos em seu instagram Crédito: Reprodução/ Instagram

Kendall Jenner se inspirou no mundo das bruxas, e investiu em uma fantasia simples e chique. E Kim Kardashian, também para a festa da irmã, apostou no look Pamela Anderson.





Em Los Angeles, Bruna Marquezine apostou no figurino de Vivian, personagem de Julia Roberts no filme "Uma Linda Mulher". E a top Izabel Goulart reviveu os anos 80 com direito até a patins na fantasia. As duas curtiram a festa juntas.