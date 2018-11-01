Inspire-se com as fantasias das famosas para as festas de Halloween

O dia das bruxas é comemorado em 31 de outubro, mas as festas com o tema duram a semana inteira. E muito antes da data oficial nosso feed no Instagram já é bombardeado de fotos das celebridades, que costumam inovar nas fantasias a cada ano.
O clã Kardashian-Jenner já deu o que falar - como de costume- e as irmãs investiram em fantasias de anjo, vindas direto da passarela do desfile da Victoria Secrets.
Mas além disso, elas também ousaram em suas produções individuais. Kylie Jenner deu vida á boneca Barbie, em um ensaio de fotos com uma versão gigante da caixa da boneca, e depois se divertiu com as amigas em seus diversos sabores e cores do refrigerante Fanta, para curtir o aniversário da irmã, Kendall.
Kendall Jenner se inspirou no mundo das bruxas, e investiu em uma fantasia simples e chique. E Kim Kardashian, também para a festa da irmã, apostou no look Pamela Anderson.
Em Los Angeles, Bruna Marquezine apostou no figurino de Vivian, personagem de Julia Roberts no filme "Uma Linda Mulher". E a top Izabel Goulart reviveu os anos 80 com direito até a patins na fantasia. As duas curtiram a festa juntas.
Beyoncé e o marido, Jay-Z, não ficaram de fora, e em suas produções o empoderamento ganhou destaque. A cantora se caracterizou de Flo Jo, corredora americana que ganhou diversas medalhas olímpicas e bateu os recordes dos 100 e 200 metros rasos - mantidos até hoje. Enquanto Jay-Z vestiu o look de John Carlos, um velocista que após fazer um protesto antirracismo nos jogos Olímpicos de 1968, ficou conhecido por "Pantera Negra".