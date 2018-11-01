Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia das bruxas

Inspire-se com as fantasias das famosas para as festas de Halloween

O clã Kardashian - Jenner deu o que falar com suas fantasias de anjo, vindas diretamente das passarelas da Victoria Secrets, e Beyoncé junto com o marido, Jay-Z, deram destaque ao empoderamento

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 17:57
O dia das bruxas é comemorado em 31 de outubro, mas as festas com o tema duram a semana inteira. E muito antes da data oficial nosso feed no Instagram já é bombardeado de fotos das celebridades, que costumam inovar nas fantasias a cada ano.
O clã Kardashian-Jenner já deu o que falar - como de costume- e as irmãs investiram em fantasias de anjo, vindas direto da passarela do desfile da Victoria Secrets.
 > Yasmin Brunet aposta no cabelo de algodão doce e surpreende seguidores
Mas além disso, elas também ousaram em suas produções individuais. Kylie Jenner deu vida á boneca Barbie, em um ensaio de fotos com uma versão gigante da caixa da boneca, e depois se divertiu com as amigas em seus diversos sabores e cores do refrigerante Fanta, para curtir o aniversário da irmã, Kendall. 
Kim se fantasiou de Pamela Anderson para a festa da irmã, Kendall, e gravou todos os momentos em seu instagram Crédito: Reprodução/ Instagram
Kendall Jenner se inspirou no mundo das bruxas, e investiu em uma fantasia simples e chique. E Kim Kardashian, também para a festa da irmã, apostou no look Pamela Anderson. 
 
Em Los Angeles, Bruna Marquezine apostou no figurino de Vivian, personagem de Julia Roberts no filme "Uma Linda Mulher". E a top Izabel Goulart reviveu os anos 80 com direito até a patins na fantasia. As duas curtiram a festa juntas. 
Beyoncé e o marido, Jay-Z, não ficaram de fora, e em suas produções o empoderamento ganhou destaque. A cantora se caracterizou de Flo Jo, corredora americana que ganhou diversas medalhas olímpicas e bateu os recordes dos 100 e 200 metros rasos - mantidos até hoje. Enquanto Jay-Z vestiu o look de John Carlos, um velocista que após fazer um protesto antirracismo nos jogos Olímpicos de 1968, ficou conhecido por "Pantera Negra".  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados