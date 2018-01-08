Inspire-se! Biquínis e maiôs que são sucesso no Instagram das famosas

O calor chegou com força e é impossível não pensar em se refrescar na praia ou piscina, não é mesmo? Para a mulherada antenada que adora acompanhar o look das famosas, separamos modelos de biquínis e maiôs que estão bombando no Instagram - e no corpo - de celebridades como Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato, Aline Riscado, Nicole Bahls, entre outras.

O modelo cintura alta, por exemplo, veio mesmo para ficar e tem Sabrina Sato como adepta. É uma tendência elegante e confortável. E não pense que a peça fica bem na japa somente por causa do corpão dela! Ele é ideal para todos os biotipos, portanto, você também pode usar e arrasar por aí.

Os babadinhos conferem um certa inocência ao biquíni dando um aspecto mais feminino e delicado à peça. Os modelos tomara que caia no estilo ciganinha fazem o maior sucesso! Faça como a ex-panicat Nicole Bahls e aposte nele também. Fica uma graça!