Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Verão 2018

Inspire-se! Biquínis e maiôs que são sucesso no Instagram das famosas

Escolha o modelo que mais combina com você, para curtir o verão na praia e com estilo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 11:06

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 11:06

O calor chegou com força e é impossível não pensar em se refrescar na praia ou piscina, não é mesmo? Para a mulherada antenada que adora acompanhar o look das famosas, separamos modelos de biquínis e maiôs que estão bombando no Instagram - e no corpo - de celebridades como Marina Ruy Barbosa, Sabrina Sato, Aline Riscado, Nicole Bahls, entre outras.
O modelo cintura alta, por exemplo, veio mesmo para ficar e tem Sabrina Sato como adepta. É uma tendência elegante e confortável. E não pense que a peça fica bem na japa somente por causa do corpão dela! Ele é ideal para todos os biotipos, portanto, você também pode usar e arrasar por aí.
Os babadinhos conferem um certa inocência ao biquíni dando um aspecto mais feminino e delicado à peça. Os modelos tomara que caia no estilo ciganinha fazem o maior sucesso! Faça como a ex-panicat Nicole Bahls e aposte nele também. Fica uma graça!
Se você ainda duvidava do poder do nude, cara leitora, é melhor rever seus conceitos. A cantora Anitta está aí para provar que é sucesso. Os modelos em tom de pele são aposta fortíssima do verão 2018, perfeitos para realçar o bronzeado. E tem mais. Quem quiser pode criar contrastes que ficam bem interessantes usando biquínis mais claros ou mais escuros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados