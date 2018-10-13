Insônia, pressão alta e angústia? Pode ser efeito da eleição

Vivemos um dos momentos políticos mais conturbados dos últimos anos. Polarização, frustração, medo, tristeza, intolerância, ódio, vingança e violência são algumas das palavras associadas a estas eleições. E não dá para fugir do assunto: só se fala disso nas conversas do escritório, no churrasco da família, nas ruas, na padaria, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp.
As emoções, negativas na maior parte do tempo, estão à flor da pele. Todos acabam afetados, dos mais jovens aos mais velhos, dos inseguros aos mais convictos. E a saúde sofre.
Julia (nome fictício, pois ela prefere não se identificar), 25 anos, está desde o último domingo sem conseguir dormir direito. Admitir para mim mesma que meu sono está sendo perdido por conta da situação do país e do medo é bem difícil. No fundo, a gente fica achando que é bobeira, mas não é. O medo do futuro assombra, comentou a jovem.
BLINDAGEM
Ela, que já definiu seu voto, tenta fugir dos debates mais acalorados. Mas está difícil. Já saí de alguns grupos no WhatsApp, deixei de seguir pessoas em redes sociais. Mas nos poucos grupos que restaram ao menor sinal de discussão já sinto meu coração disparar, conta.
As tensões eleitorais também têm sido a razão das noites maldormidas da aposentada Ângela Milanez, 71 anos. Ela, que foi presa e torturada no final da década de 1970 por conta de seu engajamento político, se sente agora física e emocionalmente abalada por causa da situação vivida no país e da preocupação com o futuro.
Tenho um trauma já. Aí sinto uma coisa estranha, fico mal realmente. É uma dor no peito, uma angústia... Esses dias, tive que tomar um calmante para dormir, assume ela.
Muita gente anda mais agitada e nervosa nesse período. As pessoas têm apresentado mais ansiedade e níveis elevados de estresse devido às incertezas e temores diante da conjectura política. Outro dia, uma conhecida me disse que teve pesadelos à noite, comenta a psicóloga e professora universitária Claudia Balestreiro Pepino.
ALERTA
E isso se reflete na saúde, segundo o médico Michel Assbu: As descargas negativas por conta do estresse elevam as taxas de várias substâncias hormonais, como a adrenalina, que geralmente é produzida num mecanismo de defesa do corpo. Como esse estresse é constante, é como se a pessoa estivesse sempre preparada para a briga. O organismo fica em alerta o tempo todo.
O resultado é uma lista enorme de sintomas. O coração sente com essas emoções negativas. Os batimentos cardíacos ficam acelerados, a pressão arterial sobe. Tem gente que fica com diarreia crônica nesse período. Outras têm coceiras, não comem bem, não dormem bem, cita Assbu.
O médico e psiquiatra Vicente Ramatis tem recebido pacientes com queixas como essas ultimamente: Por conta do quadro de ansiedade, elas começaram a somatizar algumas doenças, como alergias, pressão descontrolada... Geralmente, são pessoas mais envolvidas, apaixonadas pela causa.
Engajar-se sim, mas adoecer? É preciso ter bom senso e ver isso como algo passageiro e evitar desgaste, observa Michel Assbu.
Deixar de se envolver parece complicado nesta época tão decisiva. As pessoas não devem se abster ou deixar de se posicionar para evitar discussões porque isso levaria à alienação do campo do debate. Contudo, a forma de fazer deve ser cuidadosa, sugere a psicóloga.
E se desligar um pouco dessa enxurrada de informações pode fazer bem. Tem gente que acorda falando de política, almoça com TV ligada, vendo notícias e dorme falando de política. Isso gera aborrecimento, conflitos familiares... Não é preciso ficar 24 horas por dia ligado no noticiário. Uma certa espiritualidade pode ajudar também, meditar, orienta Assbu.
Ângela preferiu evitar qualquer confronto. As pessoas ficam enviando vídeos dos candidatos pelo WhatsApp... Fico muito nervosa. Falei: se quiserem falar comigo de outro assunto, tudo bem. Quero ficar no meu canto. Mesma saída escolhida pela Julia: Só quero que isso acabe.
DICAS
Dê um tempo
Dê um tempo de debates. Se você sente que não consegue ouvir o outro sem se irritar ou se exaltar, é melhor sair do grupo. Coloque o povo em soneca na rede social. São só mais 14 dias, vai passar.
Respeite
Respeite a opinião e o espaço dos outros. Brigar para mudar o que o outro pensa ao invés de dialogar com respeito não traz nada bom.
Cuide-se
Tente não passar 24 horas lendo notícias e falando de política. Faça atividade física, medite, curta seu lazer. Isso fará bem à sua saúde. E se você estiver se sentindo muito mal, avalie se vale procurar um especialista.