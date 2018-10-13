Insônia, pressão alta e angústia? Pode ser efeito da eleição

Ângela tem evitado grupos de WhatsApp para não se aborrecer. Fico nervosa, admite a aposentada Crédito: Fernando Madeira | GZ

Vivemos um dos momentos políticos mais conturbados dos últimos anos. Polarização, frustração, medo, tristeza, intolerância, ódio, vingança e violência são algumas das palavras associadas a estas eleições. E não dá para fugir do assunto: só se fala disso nas conversas do escritório, no churrasco da família, nas ruas, na padaria, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp.

As emoções, negativas na maior parte do tempo, estão à flor da pele. Todos acabam afetados, dos mais jovens aos mais velhos, dos inseguros aos mais convictos. E a saúde sofre.

Julia (nome fictício, pois ela prefere não se identificar), 25 anos, está desde o último domingo sem conseguir dormir direito. Admitir para mim mesma que meu sono está sendo perdido por conta da situação do país e do medo é bem difícil. No fundo, a gente fica achando que é bobeira, mas não é. O medo do futuro assombra, comentou a jovem.

BLINDAGEM

Ela, que já definiu seu voto, tenta fugir dos debates mais acalorados. Mas está difícil. Já saí de alguns grupos no WhatsApp, deixei de seguir pessoas em redes sociais. Mas nos poucos grupos que restaram ao menor sinal de discussão já sinto meu coração disparar, conta.

As tensões eleitorais também têm sido a razão das noites maldormidas da aposentada Ângela Milanez, 71 anos. Ela, que foi presa e torturada no final da década de 1970 por conta de seu engajamento político, se sente agora física e emocionalmente abalada por causa da situação vivida no país e da preocupação com o futuro.

Tenho um trauma já. Aí sinto uma coisa estranha, fico mal realmente. É uma dor no peito, uma angústia... Esses dias, tive que tomar um calmante para dormir, assume ela.

Muita gente anda mais agitada e nervosa nesse período. As pessoas têm apresentado mais ansiedade e níveis elevados de estresse devido às incertezas e temores diante da conjectura política. Outro dia, uma conhecida me disse que teve pesadelos à noite, comenta a psicóloga e professora universitária Claudia Balestreiro Pepino.

ALERTA

E isso se reflete na saúde, segundo o médico Michel Assbu: As descargas negativas por conta do estresse elevam as taxas de várias substâncias hormonais, como a adrenalina, que geralmente é produzida num mecanismo de defesa do corpo. Como esse estresse é constante, é como se a pessoa estivesse sempre preparada para a briga. O organismo fica em alerta o tempo todo.

O resultado é uma lista enorme de sintomas. O coração sente com essas emoções negativas. Os batimentos cardíacos ficam acelerados, a pressão arterial sobe. Tem gente que fica com diarreia crônica nesse período. Outras têm coceiras, não comem bem, não dormem bem, cita Assbu.

O médico e psiquiatra Vicente Ramatis tem recebido pacientes com queixas como essas ultimamente: Por conta do quadro de ansiedade, elas começaram a somatizar algumas doenças, como alergias, pressão descontrolada... Geralmente, são pessoas mais envolvidas, apaixonadas pela causa.

Engajar-se sim, mas adoecer? É preciso ter bom senso e ver isso como algo passageiro e evitar desgaste, observa Michel Assbu.

Deixar de se envolver parece complicado nesta época tão decisiva. As pessoas não devem se abster ou deixar de se posicionar para evitar discussões porque isso levaria à alienação do campo do debate. Contudo, a forma de fazer deve ser cuidadosa, sugere a psicóloga.

E se desligar um pouco dessa enxurrada de informações pode fazer bem. Tem gente que acorda falando de política, almoça com TV ligada, vendo notícias e dorme falando de política. Isso gera aborrecimento, conflitos familiares... Não é preciso ficar 24 horas por dia ligado no noticiário. Uma certa espiritualidade pode ajudar também, meditar, orienta Assbu.

Ângela preferiu evitar qualquer confronto. As pessoas ficam enviando vídeos dos candidatos pelo WhatsApp... Fico muito nervosa. Falei: se quiserem falar comigo de outro assunto, tudo bem. Quero ficar no meu canto. Mesma saída escolhida pela Julia: Só quero que isso acabe.

DICAS

Dê um tempo

Dê um tempo de debates. Se você sente que não consegue ouvir o outro sem se irritar ou se exaltar, é melhor sair do grupo. Coloque o povo em soneca na rede social. São só mais 14 dias, vai passar.

Respeite

Respeite a opinião e o espaço dos outros. Brigar para mudar o que o outro pensa ao invés de dialogar com respeito não traz nada bom.

Cuide-se

Tente não passar 24 horas lendo notícias e falando de política. Faça atividade física, medite, curta seu lazer. Isso fará bem à sua saúde. E se você estiver se sentindo muito mal, avalie se vale procurar um especialista.