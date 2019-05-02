Informe-se antes de viajar e evite problemas

PERGUNTA: ALFREDO
"Estou assumindo um cargo e terei que fazer algumas viagens de negócios em diferentes países. China, Inglaterra e Oriente Médio serão os meus próximos destinos, mas outros também virão. Estou procurando informações sobre os costumes em diferentes culturas. Acho que este é um assunto interessante. Pode dar algumas dicas?"
Sim, as fronteiras estão sendo expandidas. O mundo está, a cada dia, mais próximo de ser conhecido e conquistado. Conhecer as regras permite um relacionamento mais positivo, evitando comportamentos considerados grosseiros e situações constrangedoras. Nos dias de hoje, a internet é uma excelente fonte de informação e, para que o leitor possa ter o conhecimento de como são diferentes os costumes em algumas culturas, seguem algumas dicas:
China: cumprimentos são feitos à distância, já que as demonstrações públicas de afeto não fazem parte do cotidiano e nem são bem-vistas.
Inglaterra:
falar alto e gesticular demais são gafes imperdoáveis para os britânicos. Sempre compareça aos compromissos na hora marcada, pois a pontualidade é uma exigência. Quanto aos cumprimentos, apenas um aperto de mãos é o suficiente.
Oriente Médio: a mão esquerda é usada para fazer a higiene das partes íntimas, por isso jamais toque a comida ou entregue documentos com ela, pois um gesto desses seria considerado impuro e uma gafe imperdoável. Ao cumprimentar, lembre-se de que homens jamais devem tocar as mulheres, nem mesmo um aperto de mão. Demonstrações públicas de afeto são hostilizadas. Não recuse convites para jantar a menos que tenha uma boa desculpa e sempre aceite chás ou cafés.
Acho importante, antes de qualquer viagem, conhecer um pouco da história e dos costumes do local. Independentemente de onde seja. Uma cidadezinha no interior do nosso Estado ou um país, do outro lado do mundo, quando chegamos com algumas informações aproveitamos mais desta experiência maravilhosa que é expandir o conhecimento neste maravilhoso território denominado Terra.