Informe-se antes de viajar e evite problemas

Conhecer um pouco da cultura local é parte importante de viagens internacionais Crédito: Unsplash





PERGUNTA: ALFREDO

"Estou assumindo um cargo e terei que fazer algumas viagens de negócios em diferentes países. China, Inglaterra e Oriente Médio serão os meus próximos destinos, mas outros também virão. Estou procurando informações sobre os costumes em diferentes culturas. Acho que este é um assunto interessante. Pode dar algumas dicas?"

Sim, as fronteiras estão sendo expandidas. O mundo está, a cada dia, mais próximo de ser conhecido e conquistado. Conhecer as regras permite um relacionamento mais positivo, evitando comportamentos considerados grosseiros e situações constrangedoras. Nos dias de hoje, a internet é uma excelente fonte de informação e, para que o leitor possa ter o conhecimento de como são diferentes os costumes em algumas culturas, seguem algumas dicas:

China: cumprimentos são feitos à distância, já que as demonstrações públicas de afeto não fazem parte do cotidiano e nem são bem-vistas.

Inglaterra:

falar alto e gesticular demais são gafes imperdoáveis para os britânicos. Sempre compareça aos compromissos na hora marcada, pois a pontualidade é uma exigência. Quanto aos cumprimentos, apenas um aperto de mãos é o suficiente.

Oriente Médio: a mão esquerda é usada para fazer a higiene das partes íntimas, por isso jamais toque a comida ou entregue documentos com ela, pois um gesto desses seria considerado impuro e uma gafe imperdoável. Ao cumprimentar, lembre-se de que homens jamais devem tocar as mulheres, nem mesmo um aperto de mão. Demonstrações públicas de afeto são hostilizadas. Não recuse convites para jantar a menos que tenha uma boa desculpa e sempre aceite chás ou cafés.