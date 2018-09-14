Influencer capixaba posa com peças ecologicamente corretas em Paris

Influencer capixaba posa em Paris para ensaio de moda sustentável e chama a atenção para importância do consumo consciente, seja na hora de reaproveitar peças, seja no momento de escolher uma marca Crédito: Divulgação

A consultora em sustentabilidade e paisagista Thalita Legora esteve em Paris no mês de julho, mas ao contrário da maioria das pessoas ela não foi apenas para passear. Durante o período que esteve lá também posou para ensaio de moda com o objetivo de chamar a atenção para a importância do consumo consciente, seja na hora de reaproveitar peças ou escolher uma marca. Com roupas de seu guarda-roupa e de marcas do Estado que trabalham o slow fashion, uma moda sustentável, Thalita  que também é influenciadora digital  fez um ensaio com o fotógrafo Nicolas Magnani, que já trabalhou para importantes revistas internacionais, como Vogue, Paris Fashion Week, além de fazer diversas campanhas mundo afora.

A ideia foi mostrar a transição para um guarda-roupa sustentável, por isso busquei remodelar algumas peças que já tinha no meu guarda-roupa, seja fazendo um tingimento ou acrescentando uma renda. A pessoa não deve descartar uma roupa do armário que não é sustentável. Ela já tem, é possível reaproveitar tudo, basta usar a imaginação e querer  ressalta.

O look que estampa nossa capa é exemplo disso. Fiz algumas misturas como o vestido rosa, adquirido em um brechó. Achei que com a camiseta, que é 100% algodão, ficou bem legal. Muitas peças são de materiais renováveis feitas, por exemplo, de lyocel, que usa a madeira de reflorestamento para extrair a celulose, explica ela que, nos pés, optou por calçados de tecido. Detalhe também para um cinto de couro reaproveitado de uma oficina mecânica e foi transformado e para a make, que foi feita com produtos orgânicos das marcas Baims, Arte Dis Aromas e Bioart.

A capixaba começou a se preocupar com os efeitos do consumo para o futuro do planeta desde cedo. O empurrão inicial veio da avó que a orientava no cuidado com as peças para que elas durassem mais tempo, tanto que ela guarda com carinho roupas da avó de quando ela ainda era solteira. No início era mais uma questão de ter peças únicas, que não estavam nas lojas, por isso recorria sempre aos brechós. Mas com o tempo fui me envolvendo e entendendo que poderia fazer diferença, propagando a ideia de uma moda sustentável.

O documentário Fast fashion também a estimulou a escolher peças biodegradáveis e, consequentemente, a refletir todas as ações da sua vida. E foi exatamente nesta época que a engenheira de produção, que hoje está com 27 anos, resolveu adotar a moda sustentável e reduzir drasticamente o consumo. A indústria da moda é uma das que mais poluem no mundo!, ressalta Thalita, acrescentando que para ter um armário sustentável é preciso customizar, rever a quantidade de peças e o verdadeiro propósito de qualquer aquisição. Comprar menos. Essa é a primeira dica, pois muitas vezes o consumo é por uma insatisfação pessoal ou problema emocional, e não por real necessidade.

Observar as etiquetas também é muito importante, segundo ela. É preciso procurar pela indicação das matérias-primas biodegradáveis, renováveis ou tecnologias que usem coisas que iriam para o lixo. Um exemplo para quem curte couro, são as peças feitas de couro de pirarucu, uma material que seria jogado fora de qualquer forma, diz, chamando atenção para o upcycling (reaproveitamento de descartes, cujo destino seria o lixo).

O ensaio de Paris já rendeu frutos. A segunda edição acontecerá 18 de outubro em Bali e, desta vez, o ensaio será compartilhado. A ideia é dar acesso e visibilidade a pequenas e médias marcas de moda sustentável em ensaios feitos por profissionais em cenários maravilhosos, mas com custo acessível. Cada marca envia quantas peças quiser e terá, como retorno, fotos profissionais em cartões postais do mundo para usar da forma que quiser e até mesmo em campanhas publicitárias. O projeto foi desenvolvido pensando nos pré requisitos que uma marca necessita para estar inserida no cenário de moda brasileiro.

Sou colunista da rádio Green FM, em São Paulo, e em outubro também estaremos na feira de Slow Market em SP lançando outros projetos para ajudar os empreendedores de marcas sustentaveis a de desenvolver, disse a influencer que destaca três pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, social e ambiental:

Pilar ambiental

Adquira peças feitas com matérias-primas renováveis, biodegradáveis ou materiais recicláveis. Temos algodão, linho, lyocel.

Pilar social

É preciso trabalhar no conceito quem foi que fez a minha roupa, a fim de valorizar a mão de obra local. Quando a peça custa muito barato, a marca normalmente está ganhando em cima do capital humano ou do capital ambiental. A cadeia de produção precisa ser rastreada, pra que o trabalho escravo seja denunciado, por exemplo.

Pilar econômico

Que custe o real valor e que seja sustentável a longo prazo. No processo fabril, é preciso ter pago a todos de forma legal e igualitária e sem exploração social, ambiental e de trabalho.

E para quem se interessa, ainda é possível encontrar a moda vegana, sem qualquer vestígio de derivação animal; e o movimento slow, que representa eco, ética e verdes em uma ação unificada.

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