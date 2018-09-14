Influencer capixaba posa com peças ecologicamente corretas em Paris

A consultora em sustentabilidade e paisagista Thalita Legora esteve em Paris no mês de julho, mas ao contrário da maioria das pessoas ela não foi apenas para passear. Durante o período que esteve lá também posou para ensaio de moda com o objetivo de chamar a atenção para a importância do consumo consciente, seja na hora de reaproveitar peças ou escolher uma marca. Com roupas de seu guarda-roupa e de marcas do Estado que trabalham o slow fashion, uma moda sustentável, Thalita que também é influenciadora digital fez um ensaio com o fotógrafo Nicolas Magnani, que já trabalhou para importantes revistas internacionais, como Vogue, Paris Fashion Week, além de fazer diversas campanhas mundo afora.
A ideia foi mostrar a transição para um guarda-roupa sustentável, por isso busquei remodelar algumas peças que já tinha no meu guarda-roupa, seja fazendo um tingimento ou acrescentando uma renda. A pessoa não deve descartar uma roupa do armário que não é sustentável. Ela já tem, é possível reaproveitar tudo, basta usar a imaginação e querer ressalta.
O look que estampa nossa capa é exemplo disso. Fiz algumas misturas como o vestido rosa, adquirido em um brechó. Achei que com a camiseta, que é 100% algodão, ficou bem legal. Muitas peças são de materiais renováveis feitas, por exemplo, de lyocel, que usa a madeira de reflorestamento para extrair a celulose, explica ela que, nos pés, optou por calçados de tecido. Detalhe também para um cinto de couro reaproveitado de uma oficina mecânica e foi transformado e para a make, que foi feita com produtos orgânicos das marcas Baims, Arte Dis Aromas e Bioart.
A capixaba começou a se preocupar com os efeitos do consumo para o futuro do planeta desde cedo. O empurrão inicial veio da avó que a orientava no cuidado com as peças para que elas durassem mais tempo, tanto que ela guarda com carinho roupas da avó de quando ela ainda era solteira. No início era mais uma questão de ter peças únicas, que não estavam nas lojas, por isso recorria sempre aos brechós. Mas com o tempo fui me envolvendo e entendendo que poderia fazer diferença, propagando a ideia de uma moda sustentável.
O documentário Fast fashion também a estimulou a escolher peças biodegradáveis e, consequentemente, a refletir todas as ações da sua vida. E foi exatamente nesta época que a engenheira de produção, que hoje está com 27 anos, resolveu adotar a moda sustentável e reduzir drasticamente o consumo. A indústria da moda é uma das que mais poluem no mundo!, ressalta Thalita, acrescentando que para ter um armário sustentável é preciso customizar, rever a quantidade de peças e o verdadeiro propósito de qualquer aquisição. Comprar menos. Essa é a primeira dica, pois muitas vezes o consumo é por uma insatisfação pessoal ou problema emocional, e não por real necessidade.
Observar as etiquetas também é muito importante, segundo ela. É preciso procurar pela indicação das matérias-primas biodegradáveis, renováveis ou tecnologias que usem coisas que iriam para o lixo. Um exemplo para quem curte couro, são as peças feitas de couro de pirarucu, uma material que seria jogado fora de qualquer forma, diz, chamando atenção para o upcycling (reaproveitamento de descartes, cujo destino seria o lixo).
O ensaio de Paris já rendeu frutos. A segunda edição acontecerá 18 de outubro em Bali e, desta vez, o ensaio será compartilhado. A ideia é dar acesso e visibilidade a pequenas e médias marcas de moda sustentável em ensaios feitos por profissionais em cenários maravilhosos, mas com custo acessível. Cada marca envia quantas peças quiser e terá, como retorno, fotos profissionais em cartões postais do mundo para usar da forma que quiser e até mesmo em campanhas publicitárias. O projeto foi desenvolvido pensando nos pré requisitos que uma marca necessita para estar inserida no cenário de moda brasileiro.
Sou colunista da rádio Green FM, em São Paulo, e em outubro também estaremos na feira de Slow Market em SP lançando outros projetos para ajudar os empreendedores de marcas sustentaveis a de desenvolver, disse a influencer que destaca três pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, social e ambiental:
Pilar ambiental
Adquira peças feitas com matérias-primas renováveis, biodegradáveis ou materiais recicláveis. Temos algodão, linho, lyocel.
Pilar social
É preciso trabalhar no conceito quem foi que fez a minha roupa, a fim de valorizar a mão de obra local. Quando a peça custa muito barato, a marca normalmente está ganhando em cima do capital humano ou do capital ambiental. A cadeia de produção precisa ser rastreada, pra que o trabalho escravo seja denunciado, por exemplo.
Pilar econômico
Que custe o real valor e que seja sustentável a longo prazo. No processo fabril, é preciso ter pago a todos de forma legal e igualitária e sem exploração social, ambiental e de trabalho.
E para quem se interessa, ainda é possível encontrar a moda vegana, sem qualquer vestígio de derivação animal; e o movimento slow, que representa eco, ética e verdes em uma ação unificada.
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