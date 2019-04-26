Influencer capixaba estreia na passarela da São Paulo Fashion Week

Entre tantas celebridades na passarela, a influencer capixaba Ana Clara Benevides fez sua estreia na São Paulo Fashion Week (SPFW), desfilando para o estilista Amir Slama. Usando um biquíni asa delta, ela atraiu os olhares de todos. "Foi uma sensação única já estrear num desfile desse porte. Nunca nem sonhei", disse após o desfile.

Trabalhando também na cobertura do evento, a advogada está adorando a experiência. "A organização convidou alguns influencers regionais. Eu tenho acesso aos bastidores e estou focando na cobertura de beleza". Entre um desfile e outro, ela conversou com a Revista.ag. Confira.

Esse é seu primeiro desfile da SPFW. Como surgiu o convite?

Participei do casting escolhido pelo estilista Amir Slama, o Paulo Borges, que é diretor da SPFW e o Dudu Faria, que assinou o styling. O desfile foi bem diversificado, com celebridades e personalidades de diferentes tipos. Desfile inclusivo e bem dinâmico. Foi uma sensação única já estrear num desfile desse porte. Nunca nem sonhei!

Você também está fazendo cobertura oficial para o evento. O que você está fazendo?

Através do Eli, dono da Mega Model, e o Paulo Borges, numa aposta de mostrar que modelo também pode ser influencer, que a gente sabe produzir conteúdos. A agência me tem como influencer no casting e esse é um projeto piloto. Sou a primeira influencer do Brasil a ter acesso a todos os bastidores do evento. A minha função principal é cobrir sobre beleza para o Instagram oficial do evento.

Pensa em seguir carreira de modelo?

Penso em seguir a carreira de modelo em paralelo com a de influencer, que é bem mais antiga (aproximadamente 5 anos). Modelo "oficial" é mais recente e surgiu de forma natural, apesar de já fotografar há anos. To gostando bastante. Não tenho próximos planos. As oportunidades que estão surgindo são até mais ambiciosas do que tudo o que planejei.

Você continua morando em Vitória? Como consegue fazer trabalhos tão importantes, mesmo não morando nos grandes centros?

Tenho um flat alugado em São Paulo, então tenho ficado mais por aqui. Mas estou sempre em Vitória e sempre estarei, pelo menos 1 vez por mês. Mas antes mesmo do flat, vinha quase toda semana pra cá em "bate-volta" para realizar os trabalhos e coberturas.

Já sofreu preconceito?

Não digo preconceito em si. Mas certa resistência por estereótipos, sim. Acho que precisei trabalhar um pouco mais do que o normal pra começar a ter algum reconhecimento e espaço, no sentido de capacidade em produzir conteúdo. Porque tudo o que eu construí foi sozinha, mas já vi pessoas querendo justificar meu crescimento com facilitadores que não são reais. Mas nada grave.

Você esteve na festa da Anitta. Como conseguiu essa proeza? Vocês são amigas?

Conheci Anitta no Carnaval, quando nos aproximamos e saímos por dias seguidos, no camarote e algumas festas na casa dela. Nossa energia bateu e nos divertimos bastante. Aí, ela me chamou pro aniversário dela, um mês depois. Fui sozinha pro Rio de Janeiro e fiquei com as amigas de infância dela na festa, além de ter conhecido outras personalidades bem legais! Mas tudo foi bem natural.

O que falta acontecer na sua carreira?