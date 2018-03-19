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Abrindo Baú

Ildo Steffen abre seu baú para a Revista.Ag

O empresário contou ao repórter Guilherme Sillva momentos de sua carreira e quais são seus objetos preferidos

Publicado em 19 de Março de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 18:10
ildo_steffen1.jpg Crédito:
O gaúcho Ildo Steffen, 61 anos, cresceu na cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul. Atuou como técnico agrícola e começou a cursar a faculdade de Economia até receber a proposta de vir para Vitória, a convite do cunhado, para administrar o Hotel Minuano, em fevereiro de 1979. A partir desse momento, fui incentivado pela minha namorada  hoje esposa, Maria de Lourdes  a abrir meu próprio restaurante. Em 1981, abri o Jangada, lembra. Como empresário do ramo gastronômico, ele também comandou a Churrascaria Praça 8, no Centro de Vitória, restaurante Los Pagos e o Caniço. O Caniço foi um sucesso no cenário capixaba e deixou saudades. Há 10 anos, Ildo está à frente do Steffen Centro de Eventos, na Serra, um dos principais cerimoniais do Estado. Quando inaugurei, tinha como objetivo promover formaturas, casamentos e eventos corporativos, mas há um ano tenho apostado também em festas exclusivas com cantores famosos como Victor e Leo, Cesar Menotti e Fabiano, Daniel, Amado Batista, banda Roupa Nova e Michel Teló. Ildo é casado há 35 anos, tem dois filhos, quatro netos e, em breve, será avô novamente, já que sua caçula está grávida. O que mais gosto de fazer nas horas vagas é pegar a estrada com o meu motorhome e acampar em família.
nossa_senhora1.jpg Crédito:
 
Nossa proteção
A imagem de Nossa Senhora da Penha, que ganhei do cantor Daniel. Fica no meu escritório, protegendo e abençoando a mim e a minha equipe.
calculadora1.jpg Crédito:
Não dou, não vendo e não troco
A máquina de calcular. Representa uma fase importante da minha vida, que foi o restaurante Jangada, no ano de 1982.
titulo1.jpg Crédito:
Lembrança inesquecível
Quando recebi o título de Cidadão Espírito-Santense. Foi uma homenagem na Assembleia Legislativa, em 2017, por conta das minhas contribuições para o segmento do entretenimento capixaba. Fiquei feliz e honrado.
quadro1.jpg Crédito:
Peça de valor
O quadro com mensagens de todos os artistas que já passaram por minha casa de shows.
porta_retrato.jpg Crédito:
Guardo com carinho
O porta-retrato com a foto da minha esposa; fica no meu escritório. Ela é minha maior incentivadora, a quem devo tudo o que conquistei, o alicerce da minha família, um dos grandes presentes da minha vida. É uma forma de estar sempre juntos.
cavalo_marinho1.jpg Crédito:
Relíquia
A bandeja que guardo desde os tempos da Churrascaria Praça 8, no Centro de Vitória. A peça é atualmente utilizada nas festas da minha empresa.
 

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