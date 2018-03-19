Ildo Steffen abre seu baú para a Revista.Ag

O gaúcho Ildo Steffen, 61 anos, cresceu na cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul. Atuou como técnico agrícola e começou a cursar a faculdade de Economia até receber a proposta de vir para Vitória, a convite do cunhado, para administrar o Hotel Minuano, em fevereiro de 1979. A partir desse momento, fui incentivado pela minha namorada  hoje esposa, Maria de Lourdes  a abrir meu próprio restaurante. Em 1981, abri o Jangada, lembra. Como empresário do ramo gastronômico, ele também comandou a Churrascaria Praça 8, no Centro de Vitória, restaurante Los Pagos e o Caniço. O Caniço foi um sucesso no cenário capixaba e deixou saudades. Há 10 anos, Ildo está à frente do Steffen Centro de Eventos, na Serra, um dos principais cerimoniais do Estado. Quando inaugurei, tinha como objetivo promover formaturas, casamentos e eventos corporativos, mas há um ano tenho apostado também em festas exclusivas com cantores famosos como Victor e Leo, Cesar Menotti e Fabiano, Daniel, Amado Batista, banda Roupa Nova e Michel Teló. Ildo é casado há 35 anos, tem dois filhos, quatro netos e, em breve, será avô novamente, já que sua caçula está grávida. O que mais gosto de fazer nas horas vagas é pegar a estrada com o meu motorhome e acampar em família.