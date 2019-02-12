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Crônica

'Ideal é mato', por Maria Sanz Martins

'E ela, tentando ficar mais calma, seguiu seu argumento, dizendo que não vale a pena se alimentar do sofrimento alheio, isso, aquilo e etc... '
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2019 às 17:01

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 17:01

"Ideal é mato", por Maria Sanz Martins Crédito: Pixabay
Que nos sentamos na área externa do restaurante francês em Pinheiros, numa noite de verão paulista. A calçada cheia de animados fumantes e as mesinhas redondas de bistrô cobertas de pratos, drinks e cotovelos mutuamente interessados. Minha companhia era uma amiga paulistana, querida e vegetariana  juro, tinha esquecido essa parte.
Eu estava faminta e assim que o jovem garçom se aproximou, emendei o pedido: Boa noite, eu quero um Manhattan e um foie gras, por favor. Olhei pra ela e, antes mesmo de conseguir perguntar o que ela queria, fui atacada:
 Você tá louca, Maria? Pirou? Foie gras?? Foie-gras? Isso é tão vil, mas tão vil que foi proibido, sabia? Ou você esqueceu que eles entopem o pato de comida, e ele sofre empanzinado até a morte? O 'fígado gordo' é cruel, um absurdo completo.
(Imagina minha cara  aquele próprio emoji com os olhinhos arregalados)
Nisso, o garçom bem treinado, o danado, que ouviu calmamente ao discurso inflamado da amiga, pediu licença e seguiu:
 Senhora, nossos patos vivem felizes. Eles são criados livremente, comem normalmente, passeiam e nadam até o dia em que eles têm um mau dia e morrem. É assim, não há crueldade.
Neste ponto, ainda de olhos arregalados, ainda sem saber o que dizer, fiquei refém da conversa.
- Ah, sem dor? Sem dor não existe. E sabe por que? Porque o pato morre ou assim (e fez com as mãos um gesto quebrando o pescoço), ou assim (e fez com a mão um gesto de faca cortando a cabeça).
Tá complicado, pensei com dó do rapaz.
Mas ele insistiu.
 Senhora, todos vamos morrer um dia, assim ou assado, não é mesmo? Isso é um fato. Mas, enfim, fique à vontade. Vou comandar o drink e já volto para tirar o pedido.
E me deixou ali com aquela batata pelando, digo, aquela argumentação vegana inflamada.
 Amiga, desculpa eu não queria aborrecer você. Sinceramente, tinha me esquecido... Pedi pelo estômago (faminto) e porque eu adoro foie gras mesmo, fazer o quê?
E ela, tentando ficar mais calma, seguiu seu argumento, dizendo que não vale a pena se alimentar do sofrimento alheio, isso, aquilo e etc... Eu, ingenuamente, convoquei meu existencialismo pra justificar que a engenharia do Gênesis envolve a cadeia alimentar, porque, uma vez criados sem desperdício e sem sofrimento, o alimento animal é solução e não problema; e também que a caça veio antes da agricultura, e que um sistema ensinou ao outro, e blá, blá blá e etc...
Lógico, não deu certo. Desisti, despistei e puxei outro assunto. Mas justo na hora que ela começou a se distrair contando sua viagem ao Uruguai, o garçom chegou com meu drink e o caderninho de anotação.
 Então, escolheram?
Eu, obviamente vencida:
 Vou querer um Camembert com mel, obrigada.
E ela:
 Maria, você faz ideia de como as vacas são tratadas?
(Claro, jantei uma salada).

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