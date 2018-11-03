Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde dos pets

Horário de verão causa alterações orgânicas em animais de estimação

Uma dica importante para ajudar seu animalzinho nessa mudança é, aos poucos, alterar os horários de alimentação dele.

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 12:46
Cachorro Crédito: Freepik
A partir da 0h deste domingo, 4, os relógios precisarão ser adiantados em uma hora. Muitas pessoas reclamam por causa da mudança, que pode deixar todo mundo mais sonolento e indisposto por algumas semanas. E não é diferente com os bichinhos.
O nosso organismo demora um pouco para se adaptar. Isso porque uma hora da nossa rotina é "deslocada" e o relógio biológico natural se ajusta de acordo com as atividades cotidianas, principalmente com a luz do dia. O mesmo acontece com nossos animais de estimação.
"Eles estão acostumados a ter uma rotina e a alteração do horário é algo ao qual eles precisam se adaptar. Como consequência, os pets podem se sentir mais sonolentos e com alteração nos horários de se alimentar", explica a veterinária Karina Mussolino, gerente técnica de clínicas da Petz.
Uma dica importante para ajudar seu animalzinho nessa mudança é, aos poucos, alterar os horários de alimentação dele. O mesmo vale para o momento do passeio. Essas medidas poderão evitar comportamentos inadequados e latidos excessivos.
Não se assuste se o cão ficar mais lento. A preguiça, aquela que também atinge os humanos no horário de verão, o torna mais preguiçoso. Vale a pena, ainda, investir em hidratação, pois as temperaturas começam a aumentar nessa época do ano. Troque sempre a vasilha de água e deixe o cachorro em ambientes frescos.
"As pessoas devem ficar atentas se o pet está se alimentando normalmente, se está ingerindo água, se a urina e as fezes estão normais. Os animais desidratam pelo calor excessivo, então a ingestão de água e a alimentação são muito importantes, orienta Karina. Fique atento ao uso de ar condicionado e ventiladores para não provocar problemas respiratórios no animal.
Há uma lista de cuidados básicos e que já podem ser colocados em prática agora, aproveitando o horário de verão, para a estação mais quente do ano que se aproxima:
- Foque na hidratação, sempre com água fresca e disponível para o cão;
- Evite passear e realizar atividades físicas em horários mais quentes, ou seja, das 10h às 16h;
- Fique atento à temperatura do asfalto antes de começar a caminhar com o cachorro, pois ele pode queimar as patinhas;
- Fazer pausas durante o passeio sempre é bom. Uma dica é, em dias mais quentes, borrifar um pouco de água no pelo;
- Existe protetor solar específico para pets para ser usado no focinho, extremidades das orelhas e barriga. O produto evita câncer de pele;
- Atenção para picadas de insetos, pulgas e carrapatos, pois as altas temperaturas formam um ambiente ideal para a proliferação deles;
- Para quem vai ao litoral, é preciso fazer a prevenção contra dirofilariose. Um vermífugo, ministrado pelo veterinário, deve ajudar;
- A carteira de vacinação precisa estar em dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados