Hora de organizar: início de ano é tempo de arrumar a casa

A advogada Josy Côgo tomou gosto pela arrumação desde quando era pequena e via a mãe arrumando a casa Crédito: Marcelo Prest

Você se sente melhor depois que arruma o quarto? E o armário? Se sua resposta for não, de acordo com uma universidade norte-americana, você está mentindo. É que estudos comprovam que o ser humano se sente mais satisfeito quando está com a vida  e as gavetas  em ordem. E não tem época melhor do que o início do ano para fazer a arrumação.

A personal organizer e facilitadora doméstica Lucy Mizael recomenda uma limpeza total para dar um início a 2018 com o pé direito. Ela diz que o primeiro passo para ter uma casa organizada, por exemplo, passa pela mudança de hábitos. Sabe aquele ditado não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje?. É mais ou menos isso. Veja a organização como uma poderosa ferramenta de transformação, indica.

Ela explica que é importante mudar hábitos e darmos o primeiro passo, começando por tarefas corriqueiras, como manter as roupas limpas, a louça lavada e as gavetas sem acúmulo. Para antes de dormir, Lucy indica uma geral na casa, também. Nesse ponto, o ideal é guardar eventuais brinquedos espalhados, separar o material do dia seguinte e tirar a roupa do varal. Tenho este hábito e recomendo. A casa amanhece com aspecto organizado, mesmo não estando limpa e você vai evitar correria na manhã seguinte, conclui.

Para ela, uma boa dica a se fazer é enumerar três cestos e escrever doar, consertar e lixo selecionando assim o que será - ou não - guardado. Lucy acredita que dá para diminuir o lixo nas gavetas além de reduzir consideravelmente o número de caixas e potes desnecessários.

HERANÇA DE FAMÍLIA

A advogada Josy Côgo Sampaio, 36 anos, aprendeu a ser organizada com a mãe. Desde pequena ela cuida das próprias coisas. Meu pai viajava muito a trabalho e, se a rotina não fosse bem definida, nada funcionaria bem, pondera.

Josy Côgo Crédito: Marcelo Prest

Hoje, a sua casa, é totalmente organizada e pensada de forma funcional. Do armário da cozinha ao guarda-roupa: tudo sempre tem que estar no devido lugar. Ter a rotina organizada só me faz ganhar tempo com a minha família, para receber meus amigos e horas de lazer, conta ela, que conta com uma equipe que auxilia em todas as tarefas da rotina doméstica.

Ter a rotina organizada só me faz ganhar tempo com a minha família Josy Côgo, advogada

Josy é uma adoradora de chás. E consequentemente das louças. São todas organizadas por modelo e por cor, o que facilita muito quando eu as quero usar, afirma.

DISCIPLINADA

Revista.ag entrou em contato com ela. Isso porque ela tem uma agenda com todos afazeres do ano. De consultas médicas as datas de pagamento das contas. Quando as coisas estão organizadas tudo flui melhor. E eu sou assim o ano inteiro, diz. A contadora Mariana Có, 34 anos, já estava preparada para a entrevista quando a reportagem daentrou em contato com ela. Isso porque ela tem uma agenda com todos afazeres do ano. De consultas médicas as datas de pagamento das contas. Quando as coisas estão organizadas tudo flui melhor. E eu sou assim o ano inteiro, diz.

Não durmo pensando no que terei que fazer, já que tudo estará definido Mariana Có, contadora

Para ela, o armário tem que ser organizado por cor e todos os cabides são iguais. Morando com os pais, a contadora diz que já tentou adaptar a casa inteira para esse modelo, mas não conseguiu. Até me incomoda que o restante da casa seja assim, mas o que eu vou fazer?.

Mariana Có Crédito: Carlos Alberto Silva

Com o espaço delimitado, Mariana pinta e borda com a organização dentro do próprio quarto. Tem uma caixa com os afazeres do dia seguinte e outra com os cremes e hidratantes que devem ser usados à noite. Todas as noites, organiza tudo o que será feito no dia seguinte. Assim não durmo pensando no que terei que fazer, já que tudo estará definido.

Para ela, esse estilo de vida economiza tempo. Ela conta que até ajuda outras pessoas e amigos. Sempre sugiro uma agenda. Muita gente acha que é ultrapassado, mas adianta muito a vida, avalia.

PARA FACILITAR A VIDA

A empresária Larissa Velasco, de 34 anos, já chegou num ponto da vida de brincar sobre a obsessão por arrumação com as amigas. Entre o grupo, ela é a doidinha do TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). Em contrapartida, ela não se importa com as brincadeiras e acredita que a organização facilita a vida.

Larissa Velasco Crédito: Ricardo Medeiros

Sempre fui organizada, minha mãe também era", conta. Ela, que mora sozinha há quatro anos, lembra que ficou com neura de tudo arrumado quando morou na Nova Zelândia, em 2010. Lá eu tinha a casa inteira só para mim. E eu tomei gosto por arrumar, organizar, limpar. Hoje, sou escrava de uma boa faxina e um cômodo todo organizado", pondera.

Acho que tem um equilíbrio entre a organização que te ajuda e que te atrapalha Larissa Velasco, empresária

Em casa, ela tem um quarto que transformou em closet e arruma as roupas em araras abertas, porque diz que gosta de tudo bem arejado. Lá, tudo é separado por cor e por estampa, assim como as gavetas da cozinha e os armários do banheiro. "Gosto de tudo alinhado, enfileirado e virado para a frente", conclui.

Por outro lado, Larissa buscou ajuda médica há cerca de um ano e meio por passar a se considerar escrava da arrumação. Acho que tem um equilíbrio entre a organização que te ajuda e que te atrapalha. E têm vezes que eu avalio que essa neura me prejudica, diz. A empresária faz análise para tentar sempre manter uma arrumação num nível saudável. Ser organizado facilita a vida. Mas ser escravo dessa organização, dificulta, finaliza.

ORGANIZE O SEU DIA

Aposte em um aspirador de pó, de preferência com formato de vassoura,

que é ergonômico e mais fácil de usar.

Tenha um bloquinho e caneta ao lado do telefone ou da TV para anotar tarefas a fazer, recados, etc.

Tenha um pedaço de papel na porta da geladeira ou um bloquinho com caneta na cozinha, nele anote o que precisa ser comprado. No dia das compras, sua lista estará quase pronta.

Leve a lista para as compras: isso evita gastos desnecessários e esquecimentos que podem acarretar em uma nova visita ao supermercado e o pior: mais gastos.

Tenha uma agenda: de papel ou no celular, mas tenha uma agenda! Nela anote tudo que você deve fazer  compromissos e tarefas.

Agenda da semana: na sexta à tarde ou no domingo, faça a agenda da semana: anote reuniões escolares, supermercado, compras especiais, etc. Se envolver a família avise, anote e pregue na geladeira ou em um mural; assim, todos saberão dos compromissos.

Crie um cardápio para a família e siga! Facilita as compras e evita desperdícios. O objetivo é facilitar seu dia a dia, diminuir as idas à padaria e ao supermercado e economizar dinheiro, seu tempo e sua energia. Depois de algum tempo você terá uma pasta ou um caderno repleto de cardápios. Fuja de receitas elaboradas no cardápio do dia a dia, elas consumirão seu tempo e dinheiro, esse tipo de receita pode ficar para o fim de semana.

Porcione os alimentos que vão ser congelados. Isso facilita demais na hora do preparo: feijão cozido, bifes, carne moída, frutas para suco, mandioca descascada.

Faça bifes e congele aberto em um tabuleiro. Depois de congelados, guarde em sacos com zíper. Eles vão ficar soltinhos dentro do saco, facilitando a retirada na quantidade necessária para a refeição. O mesmo vale para hambúrguer caseiro e almôndegas.

A carne moída pode ser congelada em saco com zíper. Marque com um palitinho, formando quadradinhos. Isso facilita a retirada.

Sujou, lavou; sujou, lavou; sujou, lavou! Máxima da organização e limpeza da cozinha! É o mantra...

Tenha um borrifador spray com álcool ou água e papel toalha sempre à mão para limpar bancadas e mesas e evitar aspecto de sujeira. Não deixe a toalha do café da manhã até a noite na mesa, dá um aspecto de que o ambiente não foi limpo e organizado.

Antes de lavar as roupas, separe todas por tipo e cor. Assim, você vai ver a quantidade que tem de cada uma e começará pela que está mais acumulada. Se tiver varal, lave logo umas três cargas em um único dia (roupa de cama, roupa de banho, roupas escuras). O cesto vai ficar mais vazio

Na lavanderia tenha o hábito de retirar a roupa do varal, dobrar e guardar em um cesto, armário ou gavetão até serem passadas. Não deixe embolada em um canto qualquer, ficando ainda mais amassada. Além do mais, roupa espalhada confere aspecto de bagunça.