Hora de organizar: início de ano é tempo de arrumar a casa

Você se sente melhor depois que arruma o quarto? E o armário? Se sua resposta for não, de acordo com uma universidade norte-americana, você está mentindo. É que estudos comprovam que o ser humano se sente mais satisfeito quando está com a vida e as gavetas em ordem. E não tem época melhor do que o início do ano para fazer a arrumação.
A personal organizer e facilitadora doméstica Lucy Mizael recomenda uma limpeza total para dar um início a 2018 com o pé direito. Ela diz que o primeiro passo para ter uma casa organizada, por exemplo, passa pela mudança de hábitos. Sabe aquele ditado não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje?. É mais ou menos isso. Veja a organização como uma poderosa ferramenta de transformação, indica.
Ela explica que é importante mudar hábitos e darmos o primeiro passo, começando por tarefas corriqueiras, como manter as roupas limpas, a louça lavada e as gavetas sem acúmulo. Para antes de dormir, Lucy indica uma geral na casa, também. Nesse ponto, o ideal é guardar eventuais brinquedos espalhados, separar o material do dia seguinte e tirar a roupa do varal. Tenho este hábito e recomendo. A casa amanhece com aspecto organizado, mesmo não estando limpa e você vai evitar correria na manhã seguinte, conclui.
Para ela, uma boa dica a se fazer é enumerar três cestos e escrever doar, consertar e lixo selecionando assim o que será - ou não - guardado. Lucy acredita que dá para diminuir o lixo nas gavetas além de reduzir consideravelmente o número de caixas e potes desnecessários.
HERANÇA DE FAMÍLIA
A advogada Josy Côgo Sampaio, 36 anos, aprendeu a ser organizada com a mãe. Desde pequena ela cuida das próprias coisas. Meu pai viajava muito a trabalho e, se a rotina não fosse bem definida, nada funcionaria bem, pondera.
Hoje, a sua casa, é totalmente organizada e pensada de forma funcional. Do armário da cozinha ao guarda-roupa: tudo sempre tem que estar no devido lugar. Ter a rotina organizada só me faz ganhar tempo com a minha família, para receber meus amigos e horas de lazer, conta ela, que conta com uma equipe que auxilia em todas as tarefas da rotina doméstica.
Ter a rotina organizada só me faz ganhar tempo com a minha família
Josy é uma adoradora de chás. E consequentemente das louças. São todas organizadas por modelo e por cor, o que facilita muito quando eu as quero usar, afirma.
DISCIPLINADA
A contadora Mariana Có, 34 anos, já estava preparada para a entrevista quando a reportagem da Revista.ag entrou em contato com ela. Isso porque ela tem uma agenda com todos afazeres do ano. De consultas médicas as datas de pagamento das contas. Quando as coisas estão organizadas tudo flui melhor. E eu sou assim o ano inteiro, diz.
Não durmo pensando no que terei que fazer, já que tudo estará definido
Para ela, o armário tem que ser organizado por cor e todos os cabides são iguais. Morando com os pais, a contadora diz que já tentou adaptar a casa inteira para esse modelo, mas não conseguiu. Até me incomoda que o restante da casa seja assim, mas o que eu vou fazer?.
Com o espaço delimitado, Mariana pinta e borda com a organização dentro do próprio quarto. Tem uma caixa com os afazeres do dia seguinte e outra com os cremes e hidratantes que devem ser usados à noite. Todas as noites, organiza tudo o que será feito no dia seguinte. Assim não durmo pensando no que terei que fazer, já que tudo estará definido.
Para ela, esse estilo de vida economiza tempo. Ela conta que até ajuda outras pessoas e amigos. Sempre sugiro uma agenda. Muita gente acha que é ultrapassado, mas adianta muito a vida, avalia.
PARA FACILITAR A VIDA
A empresária Larissa Velasco, de 34 anos, já chegou num ponto da vida de brincar sobre a obsessão por arrumação com as amigas. Entre o grupo, ela é a doidinha do TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo). Em contrapartida, ela não se importa com as brincadeiras e acredita que a organização facilita a vida.
Sempre fui organizada, minha mãe também era", conta. Ela, que mora sozinha há quatro anos, lembra que ficou com neura de tudo arrumado quando morou na Nova Zelândia, em 2010. Lá eu tinha a casa inteira só para mim. E eu tomei gosto por arrumar, organizar, limpar. Hoje, sou escrava de uma boa faxina e um cômodo todo organizado", pondera.
Acho que tem um equilíbrio entre a organização que te ajuda e que te atrapalha
Em casa, ela tem um quarto que transformou em closet e arruma as roupas em araras abertas, porque diz que gosta de tudo bem arejado. Lá, tudo é separado por cor e por estampa, assim como as gavetas da cozinha e os armários do banheiro. "Gosto de tudo alinhado, enfileirado e virado para a frente", conclui.
Por outro lado, Larissa buscou ajuda médica há cerca de um ano e meio por passar a se considerar escrava da arrumação. Acho que tem um equilíbrio entre a organização que te ajuda e que te atrapalha. E têm vezes que eu avalio que essa neura me prejudica, diz. A empresária faz análise para tentar sempre manter uma arrumação num nível saudável. Ser organizado facilita a vida. Mas ser escravo dessa organização, dificulta, finaliza.
ORGANIZE O SEU DIA
Aposte em um aspirador de pó, de preferência com formato de vassoura,
que é ergonômico e mais fácil de usar.
Tenha um bloquinho e caneta ao lado do telefone ou da TV para anotar tarefas a fazer, recados, etc.
Tenha um pedaço de papel na porta da geladeira ou um bloquinho com caneta na cozinha, nele anote o que precisa ser comprado. No dia das compras, sua lista estará quase pronta.
Leve a lista para as compras: isso evita gastos desnecessários e esquecimentos que podem acarretar em uma nova visita ao supermercado e o pior: mais gastos.
Tenha uma agenda: de papel ou no celular, mas tenha uma agenda! Nela anote tudo que você deve fazer compromissos e tarefas.
Agenda da semana: na sexta à tarde ou no domingo, faça a agenda da semana: anote reuniões escolares, supermercado, compras especiais, etc. Se envolver a família avise, anote e pregue na geladeira ou em um mural; assim, todos saberão dos compromissos.
Crie um cardápio para a família e siga! Facilita as compras e evita desperdícios. O objetivo é facilitar seu dia a dia, diminuir as idas à padaria e ao supermercado e economizar dinheiro, seu tempo e sua energia. Depois de algum tempo você terá uma pasta ou um caderno repleto de cardápios. Fuja de receitas elaboradas no cardápio do dia a dia, elas consumirão seu tempo e dinheiro, esse tipo de receita pode ficar para o fim de semana.
Porcione os alimentos que vão ser congelados. Isso facilita demais na hora do preparo: feijão cozido, bifes, carne moída, frutas para suco, mandioca descascada.
Faça bifes e congele aberto em um tabuleiro. Depois de congelados, guarde em sacos com zíper. Eles vão ficar soltinhos dentro do saco, facilitando a retirada na quantidade necessária para a refeição. O mesmo vale para hambúrguer caseiro e almôndegas.
A carne moída pode ser congelada em saco com zíper. Marque com um palitinho, formando quadradinhos. Isso facilita a retirada.
Sujou, lavou; sujou, lavou; sujou, lavou! Máxima da organização e limpeza da cozinha! É o mantra...
Tenha um borrifador spray com álcool ou água e papel toalha sempre à mão para limpar bancadas e mesas e evitar aspecto de sujeira. Não deixe a toalha do café da manhã até a noite na mesa, dá um aspecto de que o ambiente não foi limpo e organizado.
Antes de lavar as roupas, separe todas por tipo e cor. Assim, você vai ver a quantidade que tem de cada uma e começará pela que está mais acumulada. Se tiver varal, lave logo umas três cargas em um único dia (roupa de cama, roupa de banho, roupas escuras). O cesto vai ficar mais vazio
Na lavanderia tenha o hábito de retirar a roupa do varal, dobrar e guardar em um cesto, armário ou gavetão até serem passadas. Não deixe embolada em um canto qualquer, ficando ainda mais amassada. Além do mais, roupa espalhada confere aspecto de bagunça.
Toalhas podem ser dobradas, alisadas e guardadas sem passar. Você pode ainda borrifar água para lençóis ou água para tecido e deixá-las ainda mais perfumadas. A roupa íntima (calcinha, cueca, meias) pode ir para um cpesto menor. Assim que possível, dobre e leve para o guarda-roupas.