Histórias de quem resolveu 'se permitir'

Segunda-feira, 18h30. Cami Christofaro, 36 anos, aproveita o fim da tarde na Guarderia, praia de Vitória. Até poucos anos atrás, o simples fato de estar perto do mar neste horário, era considerado algo impossível. Ex-executiva do mercado financeiro, ela chegava a trabalhar cerca de 16 hora diárias e tinha pouco tempo para o lazer. “Eram muitas horas, finais de semana e, não raramente, respondia as mensagens do meu chefe na madrugada”, conta a administradora.

Cami foi tudo o que muita gente sonha ser. Profissional de sucesso, com salário alto, morava em bairro nobre e frequentava os melhores restaurantes da cidade. Até perceber que aquela não era a vida que desejava. “O ritmo era acelerado demais. Mas o pior foi a desconexão com a minha verdade. Aquilo tudo só fazia sentido quando tinha um propósito e ele não existia mais. Além de tudo isso, meu corpo mostrou as consequências. “Adoeci pelo estresse. Tive o diagnóstico de fibromialgia, não cuidava do meu intestino de forma correta, comecei um quadro de depressão e tive um período de Síndrome do Pânico”, lembra.

Há dez anos Cami se permitiu dar uma guinada na vida. Assim como as outras personagens deste domingo, que contam – nesta edição de celebração do mês da Mulher – como se permitiram ser quem são e também terem tempo para si mesmas. “A atitude de se permitir é uma tomada de decisão de ser feliz. É exatamente o momento em que elas incluem as próprias escolhas. Desde os primórdios, a mulher é preparada para servir, cuidar, prover, amparar e, nesta formação, muitas vezes, não lhe é facultado ser a sua própria prioridade. Com isso, quando alguma decide deixar de servir, de cuidar, de prover ou amparar porque o seu momento não é oportuno ou este não é o seu desejo, a sociedade vem de maneira pesada cobrar ou apontar. Inclusive o medo desta cobrança da sociedade tem feito muitas mulheres abrirem mão de se permitir serem o que quiserem”, explica a psicóloga Martha Zouain.

A vida na Ilha

Foi ainda em São Paulo que Cami percebeu que não queria mais trabalhar no mercado financeiro. “Comecei a fazer aula de teatro escondido, e como tinha que sair às 18h do banco, horário impensável para os executivos, ninguém podia saber. Foi durante o curso que eu e meu marido começamos a refletir o que era a nossa vida. Tive que ter muita coragem para mudar”, lembra.

A mudança não foi apenas de Estado. Ela se tornou mãe de duas meninas e se transformou em coach de saúde integrativa, com cursos importantes no Brasil e nos Estados Unidos, ajudando outras mulheres na sua trajetória. “Eu tomei a decisão e não teve desvio de caminho, poderia ser impossível, mas não foi porque eu quis. Muita gente achou que eu estava louca por largar uma carreira promissora e reduzir meu padrão de vida. Mas eu queria trabalhar com pessoas”.

Ela conta que ressignificou a vida. Além do trabalho, hábitos também mudaram. Passou a cuidar da alimentação e do sono, a praticar esportes, a meditar e a curtir horas importantes do dia com as filhas e o marido. “Uma das cenas mais marcantes é, ainda, do início desta nova vida, eu às 7 da manhã, sentada na areia da Praia de Camburi, refletindo sobre a vida que tinha escolhido viver. Nunca poderia imaginar em aproveitar a praia nessa hora”, diz ela.

Momentos preciosos

Pesquisadores da Universidade do Texas constataram que a satisfação com o relacionamento desaba nos primeiros dois anos de vida das crianças. É um teste de sobrevivência amorosa. Os homens são os primeiros a reclamar que o relacionamento afetivo e sexual foi negligenciado. E, não raro, têm razão. Mas elas estão cansadas, implorando para dividir as responsabilidades de um jeito menos desigual. Os psicólogos da Universidade da Califórnia pediram a 100 casais com filhos para descrever o motivo das brigas ao longo de algumas semanas. Conclusão: 40% das discussões tinham a ver com as crianças.

Por isso, uma das saídas é a mulher ter um tempo para si. E também um momento a sós com o marido. “Não é de hoje que vivenciamos a devoção e o sacrifício das mães em prol da família/ filhos. A dificuldade maior é quando a mulher foca todas as suas atenções e energias na ‘maternidade’. Levando em conta que quando pequeninos, os filhos demandam toda a atenção e cuidados, lembramos que isso não pode se estender infinitamente, a ponto de comprometer a relação do casal. Não é saudável para o casal ficar imerso nas rotina da casa, dos filhos, trabalhos e esquecerem de como viviam no início – sem filhos. É preciso que ambos estejam comprometidos com a relação e dediquem um tempo para os dois”, diz a psicóloga Dilma Ribeiro Cursino.

Viagens a dois

A empresária Roberta Drummond, que é casada com João Eugênio Modenesi, encontra esse ‘tempo para os dois’ nas viagens de casal. “A chegada de nossos filhos mudou algumas coisas no casamento. O tempo ficou mais escasso e as responsabilidades aumentaram, aliada à rotina de trabalho intensa, mas nem por isso deixamos de curtir nossos momentos juntos. Seja em um simples jantar, algumas saídas, viagens... A cada viagem que fazemos com eles separamos uma para fazermos só os dois”, conta ela, mãe de Lauro, de 2 anos, e João Vitor, de 6 anos.

Por ano, são duas viagens só do casal, como a feita recentemente para a Tailândia. “Viajar sem os filhos é saudável para o relacionamento do casal. Ter um tempo só para os dois, conhecer lugares novos e poder visitar locais que as crianças não poderiam ir alimenta a relação. Nossa primeira viagem aconteceu quando João Vitor tinha apenas 8 meses. Não me sinto culpada pois só viajo quando realmente estiver segura dessa decisão e tiver certeza de que as crianças ficarão bem. Conversei muito antes e expliquei sobre a viagem. E sempre falei de forma positiva sobre a experiência, mantendo o contato com eles mesmo a distância”.

A psicóloga Dilma Ribeiro explica que, mesmo que a mãe sinta uma culpa, é importante ter esses momentos com o companheiro. “Planeje sua viagem, deixe seu filho com alguém de confiança, certifique-se de que ficará bem e deixe a certeza para ele de que você, ainda que esteja longe, estará acessível. Sinta falta, não culpa”, sugere.

É o que também acontece com o casal Gisely e André Zenóbio, pais de Paola, de 9 anos. A empresária conta que a chegada da filha mudou tudo na rotina da família. “Foi uma mudança brusca. Ficamos mais distantes e estressados, pois nos primeiros dois anos a dedicação com a criança é maior. Ambos trabalhamos fora e conciliar a vida nova de pais com a nossa antiga rotina de trabalho não foi fácil”.

Ela encontrou nas viagens, uma das válvulas de escape para se permitir aproveitar o tempo com o marido. Os passeios acontecem cerca de duas vezes ao ano. “Amamos viajar, conhecer novas culturas, principalmente esquiar. Programamos com antecedência e deixamos a Paola com os avós e a nossa funcionária de casa para dar suporte. Esse momento é importante porque é só nosso. Temos liberdade de fazer programas só de casal, conversar e namorar”.

Gisely conta que também não se sente culpada por viajar sem a filha. E sabe que esse momento é importante - tanto para o casal, como para a pequena. “Depois que ela nasceu, viajei sozinha quando ela tinha um ano. Foi tudo tranquilo, mas foi difícil, pois a saudade era grande. Não me senti culpada, pois sabia que precisávamos de um momento pra nós e a deixei sob os cuidados de quem eu confio”.

Rotina mais leve

Muitas mulheres estabelecem para elas mesmas padrões muito elevados de conduta na criação dos filhos e, frequentemente, percebem-se dolorosamente aquém deles. Quando agem de acordo com o protocolo rigoroso que se impuseram, acabam com sentimentos ruins em relação às crianças. Isso causa culpa.

Permitir-se ser mais moderada na educação das crianças também é um caminho a ser seguido. “Lidar com tranquilidade com as situações da rotina vai permitir que se tenha um controle maior da situação. Mas, é importante não confundir “ser tranquila” com ser negligente. É possível ser uma mãe firme, que cumpre o seu papel de educadora, de uma maneira leve e tranquila”, explica a psicóloga Martha Zouain.

A ginecologista e doutora em Reprodução Humana Layza Merizio Borges, de 37 anos, conta que sempre quis ser mãe. E a maternidade mudou completamente a sua vida. “Foi um divisor de águas na minha vida. Menos tempo para mim, banhos mais rápidos, sonos interrompidos, bem menos tempo para estudar... Mas por outro lado, mais risos, beijos, abraços e aprendizado. Ver os frutos das sementes neles plantadas é extremamente recompensador”, conta.

Mãe de Felipe, de 6 anos, e Manuela, 2 anos, a médica sempre estabeleceu a educação das crianças com limites e regras. Mas confessa também que, em certos momentos, se permite ser uma cuidadora mais ‘relax’. “Nos momentos em que estamos juntos, entro na brincadeira com eles. Dançamos, corremos, assistimos filmes animados, tomamos muito milk-shake. Quando estamos de férias, nem uso relógio. Acordamos tarde, comemos quando temos fome, deixo meu filho mais velho tomar refrigerante, ficar no tablete e assistir TV até mais tarde”, conta.

Com uma vida agitada e cheias de compromissos - além de atender em sua clínica de reprodução humana, também dá aulas na Ufes, faz atendimento no Hospital das Clínicas e integra a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) - ela aprendeu a não se sentir culpada por não estar o tempo todo ao lados dos filhos. “Logo que eu tive meu primeiro filho nós ficávamos muito tempo longe porque eu tinha que trabalhar. E à noite, quando eu estava com ele, eu sentia muito muita culpa por ter ficado longe. Eu evitava corrigi-lo, chamar a atenção, tinha uma tendência de permitir todos os comportamentos. E pensava: ‘Poxa eu fiquei longe dele o dia inteiro agora que eu estou junto com ele eu vou ficar brigando?’”, lembra.

Mas ela percebeu que não estava conseguindo impor os limites e acabou buscando ajuda com uma psicóloga para aprender a impor as regras. “Aprendi que quando eu sinto culpa eu transmito isso para criança e ela, de certa forma, me manipula. Entendi que deveria aproveitar o pouco tempo que eu tenho com os meus filhos com qualidade e que dessa forma eu não preciso sentir culpa. Desde então essa questão melhorou bastante”, diz ela que faz questão de buscá-los na escola, dar janta e banho, além de aproveitar os momentos de lazer.