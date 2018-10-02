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Semana de moda

Hermès mistura referências náuticas e selaria em seu verão 2019

A marca reforçou sua heranças ao levar para a semana de moda de Paris um renovado hipódromo Longchamp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 22:24

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 22:24

. Crédito: Reprodução/ Instagram @hermes
A Hermès, a casa de moda batizada com o nome do veloz deus grego mensageiro, há muito é associada às corridas de cavalos. Ela reforçou sua herança ao lançar uma competição de saltos em 2009, a Saut Hermès. Sinônimo de luxo, a marca abraçou novamente este legado ao levar seu desfile na Semana de Moda de Paris para um renovado hipódromo Longchamp, na noite de sábado, 29.
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. Crédito: Reprodução/ Instagram @hermes
Os convidados que se preparavam para um estilo que falasse de cavalos foram de certa forma desapontados pelas poucas referências equestres óbvias. Uma que se encaixava nessa ficha era um vestido branco com ilhóses, inspirado nos aventais dos preparadores de cavalos. Ainda havia detalhes de construções vindos da selaria e um perfume náutico nesta coleção da marca.
Mas os 47 looks da estilista Nadege Vanhee-Cybulski alinhados à tendência de cores neutras eram superlativos por várias outras razões. Pelos materiais e acabamentos primorosos. E também pelo estilo minimalista esportivo assinatura de designer, pelas silhuetas limpas e pelas formas simples geométricas, assim como pelas proporções ajustadas e pelos acessórios desejo. (Com informações da AP)

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