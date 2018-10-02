Hermès mistura referências náuticas e selaria em seu verão 2019

. Crédito: Reprodução/ Instagram @hermes

A Hermès, a casa de moda batizada com o nome do veloz deus grego mensageiro, há muito é associada às corridas de cavalos. Ela reforçou sua herança ao lançar uma competição de saltos em 2009, a Saut Hermès. Sinônimo de luxo, a marca abraçou novamente este legado ao levar seu desfile na Semana de Moda de Paris para um renovado hipódromo Longchamp, na noite de sábado, 29.

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Os convidados que se preparavam para um estilo que falasse de cavalos foram de certa forma desapontados pelas poucas referências equestres óbvias. Uma que se encaixava nessa ficha era um vestido branco com ilhóses, inspirado nos aventais dos preparadores de cavalos. Ainda havia detalhes de construções vindos da selaria e um perfume náutico nesta coleção da marca.