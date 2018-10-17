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Fragrância tradicional

Hermès lança nova versão de seu clássico perfume Terre no Brasil

Fragrância ganha toque botânicos sob a direção da perfumista Christine Nagel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 19:04

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 19:04

O novo perfume Terre d'Hermès Eau Intense Vétiver Crédito: Rodrigo Zorzi/Divulgação
Um clássico da perfumaria da Hermès, o perfume Terre dHermès acaba de ganhar uma releitura. Sob a direção de Christine Nagel, a fragrância que tinha um equilibrio entre notas arborizadas e minerais agora ressurge arborizada e botânica no Terre dHermès Eau Intense Vétiver.
Entre as notas da nova composição, destacam-se a de bergamota, colhida pouco antes de seu amadurecimento, a de pimenta Sichuan, um tipo de pimenta verde, e a de vetiver, uma combinação que evoca uma interessante mistura de frescor cítrico com vigor sensual.

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