Hermès lança nova versão de seu clássico perfume Terre no Brasil

Um clássico da perfumaria da Hermès, o perfume Terre dHermès acaba de ganhar uma releitura. Sob a direção de Christine Nagel, a fragrância que tinha um equilibrio entre notas arborizadas e minerais agora ressurge arborizada e botânica no Terre dHermès Eau Intense Vétiver.

Entre as notas da nova composição, destacam-se a de bergamota, colhida pouco antes de seu amadurecimento, a de pimenta Sichuan, um tipo de pimenta verde, e a de vetiver, uma combinação que evoca uma interessante mistura de frescor cítrico com vigor sensual.