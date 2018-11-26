Grife francesa e atriz de 'Game of Thrones' criam pulseira em prol da Unicef

A pulseira já pode ser adquirida no site ou nas lojas físicas da marca Crédito: Reprodução/ Instagram

Criada em homenagem ao Dia Mundial da Criança, celebrado em 20 de novembro, a Louis Vuitton lançou a pulseira Silver Lockit. O modelo foi idealizado pela atriz britânica Sophie Turner, conhecida por sua interpretação de Sansa Stark na série Game of Thrones. Os braceletes são inspirados na visão de Sophie sobre sorte, apresentando um tecido canelado trançado nas cores vermelho e branco com um pingente de coelho.

Parte da venda da peça será doada à Unicef, sigla para o Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas. O órgão tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças e contribuir com suas necessidades e desenvolvimento.