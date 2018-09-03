'Grande mistério' confira a crônica de Maria Sanz Martins

"Grande mistério" confira a crônica de Maria Sanz Crédito: Unsplash

Peço licença para falar do sublime. Sem tentativa de ostentar alguma conexão ou evolução  não é isso. Mesmo porque a presença do Mistério de que falo, exige extrema humildade. Pois o instante do elo é como um biscoito do mar: raro, delicado e frágil. E qualquer pressão emanada pelo ego é suficiente para quebrá-lo.

É fim de tarde e o sol se põe no mar. Na medida em que se aproxima da linha que corta o céu, colore as águas e o ar  aquarela de instantes alaranjados, liláses, rosados. O horizonte firme, se apresenta como limite: é o fim. No encontro das forças, os últimos raios do dia ficam nítidos, afiados como nos desenhos animados, como se lutassem para prolongar seu espetáculo. Os olhos de quem assiste suspiram e a pele, além do arrepio, ganha um colorido inexplicável... Eis o sublime  tão difícil de ser narrado.

Pense comigo, a natureza não é uma representação do sagrado. Ela é o sagrado.

Do mesmo modo, a criatividade humana, toda potência poética, a inspiração ou sopro capaz de gerar energia em forma de nova vida, ou de arte, também não é apenas uma demonstração, é um veículo de manifestação.

Estamos aqui como condutores de ensinamentos do Grande Mistério, que procura meios para nos fazer enxergar a monumental riqueza das coisas mais simples que existem  de um abraço em seu pai à simetria dos espinhos de um cacto.

Fácil sentir, difícil falar. Sobretudo porque qualquer tentativa de explicá-lo não passa de tola ambição. Ora, é do homem ostentar sua capacidade de raciocínio, sua lógica, sua ciência, sua métrica, seu marketing, etc. (Coisas que certamente divertem o Mistério, que segue seus planos soberanamente).

Nota: por acaso tenho frequentado um breve curso que tenta dar conta do que seja a arte. Ouvi teorias, notas históricas, nomenclaturas, símbolos, escolas... Mas nada demove meu pensamento de que a arte (arte aquela que nos atravessa em definitivo) não tem explicação porque quando ela acontece, é da ordem do incrível, do inexplicável, é lampejo  faísca do Mistério.

Pode me chamar de piegas! Mas a tentativa de estabelecer regras e parâmetros para seu entendimento, enquadrando-a no pensamento acadêmico, institucionalizando-a, orientando a criatividade, controlando e qualificando seus resultados, não passa de uma forma de controle. Que, aliás, é a especialidade da nossa sociedade.

(E se não para fins comerciais, então pra quê explicar arte? Se afinal o que interessa não é a explicação do fenômeno, mas os instantes de transcendência que ele causa).

Finalmente, tudo isso me fez lembrar de uma fala da escritora americana Elizabeth Gilbert, que defende com unhas e dentes a possibilidade de que toda criatividade seja mesmo efeito de uma espécie de divindade. Um sopro emanado de uma magia suprema, exatamente como acreditavam os gregos e romanos. Aliás, para ela, quando a Renascença colocou o homem e seu raciocínio no centro do mundo, errou feio.