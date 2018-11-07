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Estilo

Giovanna Ewbank e sua mãe, Deborah, apresentam curso de estilo

Com 14 aulas, o curso vai abordar temas como construção de imagem, personalização do guarda-roupa e o poder dos acessórios

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:42
Com 16 milhões de seguidores no Instagram e outros 3 milhões de inscritos em seu canal de YouTube, a atriz Giovanna Ewbank vai ministrar um curso online de estilo ao lado de sua mãe, a personal stylist Deborah Ewbank.
Em 14 aulas, estilo Ewbank vai abordar assuntos como construção de imagem, personalização do guarda-roupa e o poder dos acessórios e da moda praia. Um material de apoio, com espaço para customização e exercícios, também será disponibilizado. Os participantes mais dedicados podem concorrer a prêmios - peças da Giovanna - em desafios semanais.
As inscrições para Estilo Ewbank acontecem até 9 de novembro em estiloewbank.com.br ao custo de R$ 429,90 (parceláveis em até dez vezes).

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