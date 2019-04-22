Gato ou dinossauro? conheça mais sobre a tag #dinocut

Gato ou dinossauro?
Já pensou em transformar seu gatinho em um dinossauro? Pois saiba que tem muita gente tosando os felinos e deixando-os parecidos com esses animais que foram extintos da Terra há 65 milhões de anos. Se você gostou da ideia, é só acessar a hashtag #dinocut (corte de dino, em inglês) e curtir as imagens. E caso resolva entrar na onda, envia uma foto pra gente colocar aqui na coluna!
Me adota, vai!
Pensa em uma magrela muito feliz e que adora brincar? Gente, essa sou eu. Meu nome é Chiquinha, sou fêmea, de porte médio, castrada e vacinada, e tenho cerca de um ano e meio. Olha como estou linda com esse lacinho e essa bandana? Agora só preciso de um lar. Vem me buscar, garanto te dar muito amor. Se você tiver interesse em me conhecer, entre em contato com as tias do Vira Lata Vira Luxo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99944-9521 (Jussara).
#eobichoag
Olha só que graça de foto que a @mel_shihtzu_es enviou pra gente! “Conferindo minhas redes sociais e curtindo as fotinhos dos meus aumiguinhos”. Adoramos!