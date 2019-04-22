Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É o bicho

Gato ou dinossauro? conheça mais sobre a tag #dinocut

A colunista Rachel Martins também destaca outros assuntos do universo pet. Confira.

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 15:37

Publicado em 

22 abr 2019 às 15:37
Gato ou dinossauro?
Já pensou em transformar seu gatinho em um dinossauro? Pois saiba que tem muita gente tosando os felinos e deixando-os parecidos com esses animais que foram extintos da Terra há 65 milhões de anos. Se você gostou da ideia, é só acessar a hashtag #dinocut (corte de dino, em inglês) e curtir as imagens. E caso resolva entrar na onda, envia uma foto pra gente colocar aqui na coluna!
Me adota, vai? Crédito: Divulgação
Me adota, vai!
Pensa em uma magrela muito feliz e que adora brincar? Gente, essa sou eu. Meu nome é Chiquinha, sou fêmea, de porte médio, castrada e vacinada, e tenho cerca de um ano e meio. Olha como estou linda com esse lacinho e essa bandana? Agora só preciso de um lar. Vem me buscar, garanto te dar muito amor. Se você tiver interesse em me conhecer, entre em contato com as tias do Vira Lata Vira Luxo pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99944-9521 (Jussara).
 
#eobichoag
Olha só que graça de foto que a @mel_shihtzu_es enviou pra gente! “Conferindo minhas redes sociais e curtindo as fotinhos dos meus aumiguinhos”. Adoramos!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem de destaque
10 curiosidades sobre a alimentação dos animais na natureza 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados