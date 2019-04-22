Gato ou dinossauro? conheça mais sobre a tag #dinocut

Já pensou em transformar seu gatinho em um dinossauro? Pois saiba que tem muita gente tosando os felinos e deixando-os parecidos com esses animais que foram extintos da Terra há 65 milhões de anos. Se você gostou da ideia, é só acessar a hashtag #dinocut (corte de dino, em inglês) e curtir as imagens. E caso resolva entrar na onda, envia uma foto pra gente colocar aqui na coluna!